Сенатор оценил слова министров ФРГ про отношения России и НАТО

Высокопоставленным чиновникам в Германии стоит вспомнить историю, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о том, что у России нет прав указывать партнерам НАТО на их поведение. Так она отреагировала на проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, которые 17 декабря опубликовал МИД РФ.

"Россия не говорит, как себя вести странам НАТО, мы просто требуем гарантий своей безопасности. Перестаньте втягивать в НАТО все бывшие постсоветские республики, по сути, приближаясь опять к нашим границам", - сказал Джабаров RT.

По его оценке, это может привести к конфликту "с учетом агрессивности" Североатлантического альянса. Сенатор напомнил, что Москва уже обозначила "красные линии" в отношениях с блоком.

"Им предложили переговоры - садитесь за стол переговоров и беседуйте. А вот эти заявления, тем более таких высокопоставленных чиновников, как министра иностранных дел, сейчас - министра обороны... Пусть почитают историю, к чему приводят подобное бряцание оружием у наших границ", - резюмировал парламентарий.