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20.12.2021 12:26
Рубрика: Власть

Сенатор-врач оценил идею штрафовать граждан за отказ от вакцинации

Текст: Дмитрий Гончарук

Возможность введения штрафов за отказ вакцинироваться от коронавируса в Совете Федерации не обсуждается. Об этом заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

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Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор изучает зарубежный опыт санкций к отказавшимся делать прививку.

"В Совете Федерации эту тему не обсуждали", - сказал Круглый РИА Новости. Он считает, что нужно действовать только путем убеждения.

Сенатор отметил, что введение санкций за отказ от вакцинации вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию. По его мнению, в этом нет необходимости, а принуждение вызовет протестные настроения у граждан.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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