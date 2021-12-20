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20.12.2021 19:11
Рубрика: В мире

Шведы начали вживлять себе микрочипы с данными о своем COVID-статусе

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Шведы стали массово вживлять себе микрочипы с данными о своем коронавирусном статусе. Это произошло после того, как местные власти обязали жителей постоянно иметь при себе сертификат о вакцинации для посещения мероприятий на 100 и более человек.
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На самом деле подобными мини-имплантами шведы пользуются уже давно: кто-то вживляет под кожу свой паспорт, кто-то - абонемент в спортзал, ключи или проездной. К 2020 году микрочипы поставили себе уже около шести тысяч жителей этой скандинавской страны, заявила исследовательница Моа Петерсен. На вид эти устройства не больше зернышка риса. Вживляют их обычно под кожу между большим и указательным пальцем руки. Чтобы считать информацию о коронавирусном статусе владельца импланта, достаточно прислонить к этому месту телефон, и все необходимые данные высветятся на экране. Швеция - далеко не единственная страна, где люди используют микрочипы. Уже к 2018 году, по подсчетам компании Dangerous Things, такие импланты вживили себе от 50 до 100 тысяч человек по всей планете.

Например, в августе 2017-го технологическая компания Three Square Market предложила сотрудникам "чипироваться". С помощью этих устройств сотрудники могут открывать двери в офисе, оплачивать еду, пользоваться ксероксом, заходить в систему на компьютере и т.д. Бельгийская компания NewFusion пошла по аналогичному пути, предложив работникам вживить микрочипы и использовать их вместо идентификационных карт при доступе в штаб-квартиру и к IT-системе.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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