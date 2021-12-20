Следственный комитет предупредил об опасности сосулек

С необычным предостережением для граждан выступило ведомство Александра Бастрыкина. Следственный комитет попросил россиян быть внимательнее, когда они идут рядом со зданиями, с которых могут упасть сосульки. А чиновникам, ответственным за неубранные крыши, пообещал свидание со следователями.

- Ежегодно следователи СК России сталкиваются в своей работе со случаями тяжелого травмирования детей и взрослых, в том числе смертельных, из-за падения наледи с неочищенных вовремя крыш - сказали в ведомстве.

СК России напомнил о простых правилах безопасности: держаться на расстоянии от зданий, если заметны снежно-ледяные глыбы на крыше и балконах, обязательно обсуждать с детьми опасность выхода на хрупкий лед водоемов.

В СК подчеркнули, что каждый факт гибели и травмирования проверяется следователями и "при наличии оснований" возбуждаются уголовные дела.

За последние дни в Санкт-Петербурге участились такие несчастные случаи. Так, 13 декабря с кровли одного из домов на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге женщина 1998 года рождения попала под вал смерзшегося снега с крыши. В тяжелом состоянии ее отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело. Также было возбуждено дело и по факту госпитализации мужчины 1961 года рождения. На него упал снег с крыши дома на 3-й Советской улице. Идут проверки еще двух несчастий - 15 декабря пострадала женщина 1989 года рождения после падения наледи с кровли дома по улице Рубинштейна. И в тот же день получил травмы мужчина 1989 года рождения из-за падения снега с крыши дома по Большому проспекту.

В подобных случаях следователи выясняют обстоятельства ЧП и обязательно устанавливают ответственных за своевременную очистку крыш.

СК напомнил организациям жилищно-коммунальной сферы и региональным органам власти, что халтура в очистке крыш заканчивается уголовным делом

СК напомнил организациям жилищно-коммунальной сферы и региональным органам власти, что халтура в очистке крыш заканчивается уголовным делом. Недавно суд в Карелии по материалам следствия вынес приговор директору управляющей компании. Из-за его халатности в марте этого года погиб прохожий от удара глыбы льда с крыши.

А в Самаре суд признал виновным начальника участка общеремонтных работ одного из муниципальных предприятий города. У этого руководителя в марте на головы прохожих рухнула лавина с крыши. Одна женщина погибла, вторая серьезно пострадала.

В начале декабря в Саратове СК отправил в суд дело против собственницы одной из квартир, которая, установила козырек на балконе. А снег с него не чистила. В итоге наледь и сосульки рухнули на 12-летнего подростка. Мальчик погиб.

Следственное ведомство предупредило и о рисках катания со склонов и горок на тюбингах. Сегодня это самое травмоопасное занятие. Совсем недавно - 11 декабря 5-летняя девочка каталась с родителями с горки на тюбинге в Московской области. При наезде на бугор тюбинг изменил направление движения и поехал в сторону железнодорожных путей. Ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда, и попал в больницу. По этому факту сейчас расследуется уголовное дело.