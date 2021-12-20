Следы древней цивилизации найдены в таинственном "Сгоревшем городе"

В Иране международная команда археологов, проводящая раскопки в "Сгоревшем городе", обнаружила целую коллекцию редких артефактов, которые позволят пролить новый свет на историю этого таинственного древнего мегаполиса.

Об открытии рассказывает Tehran Times. Его совершила команда, в состав которой входят археологи из Ирана, Италии и Сербии. Они ищут ключи к разгадке тайны неоднократной гибели и возрождения загадочного древнего поселения на юго-востоке Ирана, которое внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как "Сгоревший город".

Сообщается, что археологи во время 19-го полевого сезона обнаружили новые следы доисторических поселений, которые существовали на этом месте. Помимо остатков сооружений были обнаружены многочисленные артефакты, среди которых попадаются и очень редкие.

Иранский археолог Хоссейн Моради отметил, что как и в предыдущие археологические сезоны, в этом году обнаружено значительное количество различных статуэток. По его словам, новые открытия могут быть совершены уже в ближайшие недели: археологи выкопали исследовательские траншеи в давно разрушенных зданиях, что, как считается, откроет им доступ к более ранним слоям человеческой "оккупации" данного региона.

"Сгоревший город" представляет собой загадку для исследователей. На персидском языке его название звучит как "Шахр-е Сухтех". У исследователей он ассоциируется с четырьмя историческими витками - катастрофическими пожарами. Они практически полностью уничтожали существовавшую здесь цивилизацию, но каждый раз город буквально возрождался из пепла.

Данный объект расположен на территории современной иранской провинции Систан-Белуджистан. Город стоял на перекрестке торговых путей бронзового века, пересекавших Иранское плато. Он был основан примерно в 3200 году до нашей эры. Считается, что "Сгоревший город" был заселен в течение четырех основных периодов вплоть до 1800 года до нашей эры. Предыдущие раскопки показали, что его жители обладали большими навыками в ткачестве и были весьма искусны в ремеслах. Они создавали изысканные декоративные предметы, были непревзойденными мастерами резьбы по камню и росписи гончарных изделий.