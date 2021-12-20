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Рубрика: В мире

СМИ нашли конституционный запрет на вступление Украины в НАТО

Текст: Александр Гасюк

Неожиданное "открытие", способное юридически осложнить планы Киева по вступлению в НАТО, сделали украинские СМИ. Как сообщает издание "Страна.ua", в основополагающих документах обретенной на рубеже 1990-1991 годов Украиной государственности содержится запрет на участие страны в военных союзах.

Фото: Getty Images
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"Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", - пишет автор материала.

Также подчеркивается, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа именно Декларация о суверенитете, что закрепляет внеблоковый статус страны. В свою очередь, принятая в 1996 году первая конституция республики ссылается на Акт провозглашения независимости страны и таким образом прослеживается правовая и логическая преемственность между этими документами. "В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено", - делает вывод "Страна.ua".

Как известно, впоследствии Киев внес изменения в основной закон. В 2019 году в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, но из документа не исчезли ссылка на Акт о независимости 1991 года. Что киевские власти намерены делать с этой очевидной правовой коллизией, не сообщается.

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