Срок исполнения обязательств по аннулированным турам перенесут на год

По действующему постановлению, туроператоры должны были исполнить обязательства до конца 2021 года. Они должны были отправить туристов в равнозначные туры или вернуть деньги. Так как многие страны еще не открылись для туристов, туроператоры не смогли исполнить свои обязательства для 200 тысяч туристов.

Положение касается договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно. Согласно проекту постановления, срок исполнения обязательств будет перенесен на год, то есть до конца 2022 года.

Как пояснили в Ростуризме, отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые пока закрыты для поездок с туристическими целями. В основном это страны Европы и Юго-Восточной Азии.

Это решение даст бизнесу возможность постепенно выполнить свои обязательства перед туристами, которые в этом случае получат либо оплаченную услугу, либо деньги. Подобные решения были приняты в большинстве стран Европы, которые разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 годов.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры до конца 2022 года.