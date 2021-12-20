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Рубрика: Экономика

Срок исполнения обязательств по аннулированным турам перенесут на год

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры должны будут исполнить свои обязательства по аннулированным из-за пандемии туров до конца 2022 года или вернуть деньги. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По действующему постановлению, туроператоры должны были исполнить обязательства до конца 2021 года. Они должны были отправить туристов в равнозначные туры или вернуть деньги. Так как многие страны еще не открылись для туристов, туроператоры не смогли исполнить свои обязательства для 200 тысяч туристов.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Положение касается договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно. Согласно проекту постановления, срок исполнения обязательств будет перенесен на год, то есть до конца 2022 года.

Как пояснили в Ростуризме, отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые пока закрыты для поездок с туристическими целями. В основном это страны Европы и Юго-Восточной Азии.

Это решение даст бизнесу возможность постепенно выполнить свои обязательства перед туристами, которые в этом случае получат либо оплаченную услугу, либо деньги. Подобные решения были приняты в большинстве стран Европы, которые разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 годов.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры до конца 2022 года.

Экономика Туризм

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