Стартовал мультимедийный проект, посвященный 125-летию Марии Кнебель

Выдающийся театральный педагог и режиссер Мария Осиповна Кнебель станет главной героиней нового документального мультимедийного проекта "Сын Станиславского".

Нет-нет, в названии нет никакой ошибки - как-то в юности Мария Кнебель действительно играла сына Станиславского и после этого так себя и называла. И имела на это полное право, потому что стала истинным продолжателем дела мастера. Выход фильма приурочат к 125-летию Марии Кнебель. Это будет совместный проект Российского института театрального искусства - ГИТИС и кинокомпании "Феликс Фильм".

Кнебель - ученица Константина Станиславского. И сегодня в ГИТИСе преподают уже ученики Марии Осиповны, передавая знания и традиции новым поколениям актеров и режиссеров.

"Система Станиславского - это, наверное, самое главное, что дала Россия театральному миру. Это то, чем мы можем гордиться, и то, что уже более века востребовано в театре. Однако как зафиксировать методику, ведь никакая запись театральной системы на бумаге не передаст ее суть. Процесс обучения и передачи опыта в театре идет от мастера к ученику и, наверное, больше всех для передачи Системы Станиславского в театре сделала Мария Осиповна", - рассказывают в пресс-службе ГИТИСа.

Мария Кнебель - актриса того легендарного состава МХАТ, который работал еще с самим Станиславским. Она переняла суть его системы и продолжала разрабатывать и усовершенствовать ее всю жизнь. Более 50 лет она преподавала сначала в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе. Она автор собственной методологии преподавания актерского мастерства и режиссуры.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Ее режиссерские постановки вошли в историю театра. К сожалению, о них остались лишь печатные труды. Ни фото-, ни видеохроники почти не сохранились. Но на помощь приходят современные технологии, которые умеют поворачивать время вспять.

"Уникальность замысла в том, что проект впервые соединит в рассказе о Марии Кнебель театр, кино и фотографию. В концепцию документального фильма "Кнебель глазами Кнебель" легла история Марии Осиповны, которая будет рассказана от первого лица", - пояснили в ГИТИСе.

Сценарий фильма, основанный на дневниках и письмах Кнебель, написала театральный драматург Елена Исаева, режиссером стал Станислав Эрклевский. Премьера запланирована на сентябрь 2022 года.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и радио "Культура".

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Кстати

В рамках проекта, посвященного юбилею Марии Кнебель, пройдут фотовыставка и мастер-классы педагогов ГИТИСа. Они расскажут о современном прочтении Системы Станиславского, опыте использования метода действенного анализа, разработанного Марией Кнебель и других аспектах современного актерского ремесла. Среди лекторов только мастера - Сергей Голомазов, Михаил Чумаченко, Григорий Спектор, Александр Бармак, Иосиф Райхельгауз, Наталья Назарова… Мастер-класс ученика Марии Кнебель профессора Олега Кудряшова можно будет посмотреть уже 21 декабря в официальной группе радио "Культура" на OK.RU.