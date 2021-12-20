Стоимость телевизоров и планшетов выросла, а ноутбуки "просели" в цене

Стоимость телевизоров с декабря 2020-го по ноябрь 2021-го выросла на 12,1%, сообщили "РГ" в Росстате. В то же время ноутбуки "просели" в цене на 1,03%, планшеты выросли на 1,42%, а смартфоны - на 0,03%. Ранее ретейлеры оценивали подорожание смартфонов в среднем на треть.

Переход значительной части нашей жизни в онлайн и, как следствие, рост времени, проведенного дома, подстегнули спрос на гаджеты, телевизоры, игровые приставки. Удовлетворить спрос получается не всегда из-за дефицита чипов на рынке электроники.

В 2022 году он сохранится, но сократится (этот сектор в наименьшей степени пострадал от нехватки микроэлектроники в отличие от более специфичной техники или автопрома), полагают в Qualcomm (производит процессоры для большинства Android-смартфонов). В Samsung уверены, что проблемы с нехваткой компонентов для микросхемы не удастся решить до второй половины следующего года. В Intel и AMD считают, что напряженная ситуация на рынке электроники сохранится до 2023 года. В результате, по словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цены на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры продолжат расти и в следующем году. По разным оценкам, в среднем на 10-15%.

2,4 процента составил рост цен на сотовую связь в ноябре, по данным Росстата