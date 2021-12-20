Студенты, изучающие науку, смогут подработать лаборантами

Минздрав предложил дать возможность подработать большему числу студентов-медиков. Если сейчас медсестрами, медбратьями и лаборантами могут работать студенты, окончившие четвертый курс лечебного факультета, то к ним смогут присоединиться и студенты, изучающие фундаментальную медицину. То есть те, кто в будущем не будет работать напрямую с пациентами, а займется наукой.

Проект приказа об этом подготовил минздрав (с ним ознакомилась "Российская газета"). Как пояснил эксперт в области организации здравоохранения, кандидат медицинских наук Антон Иванов, студенты старше третьего курса и выпускники, обучающиеся по специальности "Медицинская биохимия", смогут работать лаборантами, медицинскими регистраторами, дезинфекторами, а также медицинскими лабораторными техниками, а с четвертого курса - медицинскими технологами.

Обучающиеся старше третьего курса и закончившие программы обучения по специальностям "Медицинская биофизика" или "Медицинская кибернетика" смогут занять должности лаборанта, медрегистратора, дезинфектора и статистика, а закончившие четыре курса - должность рентгенолаборанта.

"Это хорошая инициатива, потому что это огромная помощь государственным клиникам, в которые в основном будут привлекаться эти специалисты", - считает Антон Иванов. Тем более в пандемию, когда коечный фонд вырос в 1,5 раза и обслуживать поток пациентов бывает крайне сложно.

Студенты охотнее всего работают на должностях среднего и низшего медперсонала

Между тем

Медики, которые будут работать с пациентами с коронавирусом в новогодние праздники, получат зарплату по двойному тарифу. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава минфина Антон Силуанов подтвердил, что деньги на эти цели будут выделены.