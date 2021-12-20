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20.12.2021 17:47
Рубрика: В мире

Суд по делу о катастрофе малазийского Boeing начался с игнорирования свидетеля

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
В понедельник, 20 декабря, голландские судьи начали заслушивать обвинительный акт местной прокуратуры по делу о крушении малайзийского "Боинга-777" над Украиной в июле 2014 года. Уже в начале слушаний стало понятно, что доводы защиты и предоставленные российской стороной материалы, включая данные объективного контроля, не были приняты во внимание, в отличие от явных и давно разоблаченных фейков, навязываемых следствию украинской стороной.
Голландские судьи охотно принимают в качестве доказательства украинские фейки о крушении "Боинга". Фото: GettyImages Голландские судьи охотно принимают в качестве доказательства украинские фейки о крушении "Боинга". Фото: GettyImages
Голландские судьи охотно принимают в качестве доказательства украинские фейки о крушении "Боинга". Фото: GettyImages

Так, судья Хендрик Стейнхейс сразу отклонил ходатайство адвоката одного из обвиняемых о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит российским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", как на этом настаивает сторона обвинения. В целом досье обвинения строится на показании неких анонимных свидетелей, у которых якобы имеются "неоспоримые" доказательства вины обвиняемых: трех россиян и одного гражданина Украины. Раскрыть их имена - а у прессы и стороны защиты есть основания полагать, что это ангажированные агенты украинских спецслужб, - суд настойчиво отказывается.

Фото: iStock
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Также не было принято во внимание специальное расследование о происхождении зенитной ракеты, фрагменты которой были найдены в районе крушения лайнера и которой, как утверждает сторона обвинения, тот был сбит. Напомним, что, отталкиваясь от показанного следователями номера на обломках - 886847349, - на основе военных архивов было установлено, что ракета сделана в 1986 году в Долгопрудном, а после отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР и входившую на тот момент в состав Карпатского военного округа. После распада Советского Союза названная часть перешла в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после перебазирования в город Стрый Львовской области стала называться 223-й зенитно-ракетный Стрыйский полк. С весны 2014 года это подразделение принимало участие в боевых действиях на Донбассе.

По словам российских военных, ракета с указанными номерами не могла в принципе попасть на территорию России, равно как ее нет среди тех ЗРК "Бук", которые остались в Крыму после его присоединения, о чем российская сторона предоставила следствию документальные подтверждения. Что касается рассуждений о захвате украинского комплекса "Бук" ополченцами, то ранее такую возможность официально и категорически отвергли сами украинские военные. Тем не менее подтверждаемые архивными документами данные не были учтены стороной обвинения. Она предпочла им показания анонимных "свидетелей" и видеоролики с очевидными признаками фальсификации и примерно такого же качества аудиозаписи, предоставленные не раз пойманной на лжи и подтасовках СБУ.

Нужно ли в этой связи напоминать, что Украина, не сделавшая выводов из потери на Донбассе части своих ВВС и не закрывшая небо над зоной боевых действий, выступает в этом процессе заинтересованной стороной. В том числе потому, что катастрофа была ею использована в собственных пропагандистских и военных целях. Однако, несмотря на это, именно из Киева прокуроры получили почти всю "доказательную" базу, вошедшую в досье, а украинские представители входили в совместную следственную группу. К деятельности которой, к слову, у малайзийских властей в свое время возникли серьезные вопросы, а также сомнения в ее добросовестности и желании установить настоящие причины и виновников трагедии.

Украина, не закрывшая небо над зоной боевых действий, выступает в этом процессе заинтересованной стороной

Примечательно и то, что, декларируя на словах полную открытость, украинская сторона не предоставила следствию данных от трех работавших в районе радаров - они все, со слов представителей Киева, очень вовремя оказались в нерабочем состоянии. В свою очередь США, ранее заявившие о якобы наличии у них спутниковых снимков трагедии, наотрез отказались ознакомить с ними следователей. Наконец, бесследно исчезли записи переговоров диспетчеров Днепропетровского аэропорта, которые вели борт по территории Украины, и более того, местонахождение самих диспетчеров сегодня неизвестно, что делает невозможным их привлечение в качестве свидетелей.

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Сомнения и контраргументы есть практически к каждому пункту озвучиваемых в Нидерландах обвинений. Другое дело, что перед судом, похоже, не стоит задача установления истины, зато существует и ясно прослеживается намерение возложить на Россию вину за эту кровавую провокацию. По крайней мере, именно Россию уже назначили виновницей трагедии западные СМИ. Тем не менее процесс только начался, сейчас выслушивается сторона обвинения, а уже в марте следующего года слово получит защита. Возможно, тогда суд выслушает иную, куда более логичную и подтвержденную объективными данными версию случившегося.

В мире Европа Нидерланды Крушение Boeing под Донецком

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