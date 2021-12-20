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Рубрика: Власть

Свыше 200 человек были доставлены из Кабула в Россию самолетами Минобороны

Текст: Александр Степанов (Москва-Кант-Кабул-Душанбе-Москва)
Российская газета - Столичный выпуск № 288(8639)
Три военно-транспортных самолета Ил-76 привезли из Кабула в Россию около 200 человек. Среди них граждане России, Киргизии и афганские студенты, проходящие учебу в российских вузах. Этот гуманитарный рейс стал последним в 2021 году.
Перед посадкой пассажиры проходили полный досмотр. Фото: Александр Степанов Перед посадкой пассажиры проходили полный досмотр. Фото: Александр Степанов
Перед посадкой пассажиры проходили полный досмотр. Фото: Александр Степанов

Три мощных транспортника Ил-76 прибыли в Кабул рано утром. На борту самолетов 36 тонн гуманитарных грузов. Это в первую очередь продукты питания и медикаменты, которые сейчас необходимы афганским жителям.

Российские летчики, пилотирующие один из бортов, рассказали, что аэропорт Кабула не самый простой в плане приземления. Он расположен среди гор, и чтобы посадить самолет, необходимо иметь навыки горной посадки.

Минобороны не отправляет в такие полеты одни и те же экипажи, для того, чтобы как можно большее количество летчиков прошло обкатку горным аэродромом.

Аэропорт Кабула встретил российский гуманитарный конвой солнечной погодой с легким морозцем. Как рассказывают сотрудники аэропорта, после ухода американцев аэропорт представлял из себя жалкое зрелище. Грязь, мусор, разбитые вертолеты, остовы сожженных трапов прямо на взлетной полосе.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Сейчас аэропорт привели в порядок. На фоне горных хребтов Гиндукуша периодически взлетают или приземляются гражданские самолеты, в основном из стран Персидского залива. Об американском присутствии напоминают только несколько полуразобранных боевых вертолетов, с которыми нынешние афганские власти пока не знают, что делать.

К российским самолетам оперативно подъезжают автопогрузчики. Палеты с мукой, сахаром, рисом, другими продуктами быстро сгружаются прямо на взлетку. Самолеты готовят к принятию на борт людей, изъявивших желание покинуть Афганистан и улететь в Россию.

Заместитель руководителя МЧС Афганистана Гулям Гауз Насери поблагодарил Россию, и в частности Минобороны России и МЧС, которые участвовали в формировании и доставке гуманитарного груза. "Сейчас социально-экономическая ситуация в стране сложная, и в первую очередь помощь из России будет доставлена малоимущим и нуждающимся людям".

По его словам, зимой в Афганистане будут сильные морозы, и российская гуманитарная помощь имеет важное значение для афганского народа. "Я надеюсь, что в том числе продукты и лекарства из России помогут афганцам пережить этот тяжелый зимний период", - сказал Насери.

После окончания разгрузки продуктов три Ил-76 стали готовить к приему людей. Возле каждого самолета установили переносные рамки металлоискателей и разложили брезенты, для того чтобы проводить на них досмотр вещей.

Об американском присутствии напоминают в аэропорту несколько полуразобранных боевых вертолетов, с которыми пока не знают, что делать

В российском посольстве в Кабуле рассказывают, что у людей, которые эвакуируются, просто нет денег на билеты, а в Россию они хотят попасть к своим семьям или для продолжения обучения.

Автобусы начали подвозить к самолетам людей. Мужчины, женщины, дети, молодые ребята с сумками, баулами и чемоданами стали сгружаться возле рамок металлоискателей, чтобы начать процедуру досмотра.

Я сам из города Мазари-Шариф, - рассказывает пассажир этого уникального рейса Пайам. В посольстве РФ мне объяснили, как попасть на рейс". Он отметил, что нужно было лишь отправить свои данные на электронную почту. Оперативно пришло подтверждение, что его включили в полетные списки.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Я уже девять лет живу в Москве. У меня там семья, ребенок. В Афганистан я приехал, чтобы навестить и помочь моей больной матери. Думал, что проведу в Афганистане несколько недель, однако из-за резкого изменения обстановки вынужден был задержаться", - сказал Пайам.

Все пассажиры Ил-76 с опаской заглядывают внутрь самолета. Ведь тяжелый военный транспортник - это не пассажирский авиалайнер. Вместо рядов кресел вдоль борта железные скамейки. Самые удобные места отводили для женщин с детьми. Лететь на таких машинах большинству из них приходится впервые. Для того чтобы дорога домой была комфортной, ведь в воздухе нужно было провести около 9 часов, с учетом дозаправки на российской военной базе в Таджикистане, экипаж самолета раздал всем пассажирам теплые одеяла, выдал питьевую воду и армейский сухпай. После того как Ил-76 набрал высоту, афганцы стали раскрывать сухпайки и с интересом разглядывать их содержимое. Сначала все осторожно попробовали галетные печенья, потом потихоньку распробовали консервы. Периодически кто-то из пассажиров в знак поддержки поднимал большой палец вверх.

У детей огромный восторг вызвали концентрированные соки. Они засыпали концентрат в бутылки с водой, долго и с удовольствием ее трясли, а потом с довольными улыбками выпивали сладкий напиток. Один из афганских студентов вспомнил русскую пословицу: "В тесноте да не в обиде". Главное - до Москвы добраться, а потом мы сразу на Урал в наш университет. Мы с товарищами прилетели в Афганистан еще до прихода талибов, думал, проведем здесь пару недель. А получилось так, что пропустили уже семестр". Он рассказал, что первым делом попробует на Урале пельмени и блины, которых ему очень не хватало в Афганистане.

После прилета все пассажиры сдали тест на коронавирус, и после прохождения необходимых процедур им помогут добраться до тех мест, куда они так стремились.

Эвакуационные и гуманитарные рейсы из России в Афганистан организованы по поручению президента России Владимира Путина. Российская военно-транспортная авиация совершила уже четвертый рейс в Кабул. Из Афганистана вывезено почти 800 человек и доставлено более 100 тонн гуманитарных грузов.

Предыдущий такой был совершен 1 декабря.

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