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20.12.2021 16:06
Рубрика: Происшествия

Сын Павла Астахова отправлен под домашний арест

Текст: Иван Петров

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон заключен под домашний арест. Такое решение в понедельник принял Головинский районный суд г. Москвы. Молодой человек проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в статусе обвиняемого. "20 декабря 2021 года в отношении Астахова А. П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 февраля 2022 года", - сообщили в суде.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Стоит напомнить, что ранее тот же самый суд отклонил ходатайство следствия об избрании Астахову меры пресечения в виде домашнего ареста. Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство в первую инстанцию на новое рассмотрение. Во второй раз Головинский суд согласился с позицией следствия.

По версии следствия, Астахов-младший и его партнер Дмитрий Аресьев (скрылся за границей) незаконно получили контроль над одной из компаний. После этого фигуранты оформили на это юрлицо кредиты на сумму в несколько миллиардов рублей. Кроме того, Астахову вменяется совершение особо крупного мошенничества за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн рублей.

Происшествия Правосудие Следствие

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