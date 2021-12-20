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20.12.2021 23:08
Рубрика: В мире

Трамп рассказал о сделанной ему бустерной прививке

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Далласе сообщил, что ему сделали бустерную (третью) прививку от COVID-19 и не хочет слышать никакой критики по этому поводу. "Ой, не надо, не надо, не надо!" - воскликнул Трамп и снисходительно махнул рукой, увидев, как некоторые люди в аудитории отрицательно отреагировали на заявление лидера республиканцев, сообщает CNBS. Он заявил, что отрицательные эмоции исходят "от очень крошечной группы вон там", указав на левую часть аудитории. "Мы спасли десятки миллионов во всем мире, создав вакцину", - сказал Трамп. В Twiiter министерства здравоохранения и социальных служб США при администрации Байдена тотчас появилось язвительное для бывшего президента сообщение: "Будьте как президент Трамп, и сделайте свой бустер".

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости
В Нью-Йорке резко возросло количество инфицированных COVID-19

Довольно большой процент республиканцев в США отказался получить даже начальные дозы вакцины от коронавируса, а губернаторы, избранные от Республиканской партии, сопротивляются требованиям о вакцинации и ношению масок. "Фонд семьи Кайзера" в ходе недавнего опроса обнаружил, что по состоянию на октябрь 60 процентов не вакцинированных американцев являются республиканцами. Исследования показали, что бустеры эффективны против нарастающего "омикрон"-варианта коронавируса. Более 800 тысяч американцев умерли от COVID-19 с тех пор, как пандемия официально началась в США в марте 2020 года.

Ранее Трамп заявлял, что ему сделали прививку перед тем, как он покинул Белый дом в январе этого года. Но его не сфотографировали, когда он якобы получил укол, в отличие от президента Джо Байдена, который был сфотографирован во время вакцинации первоначально в декабре 2020 года и ревакцинации в сентябре.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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