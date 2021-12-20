Трансформация российского кино, эксперименты стриминга, тренд на ностальгию и другие киноитоги 2021 года

Уходящий год запомнится массовым возвращением зрителей в кинотеатры по всему миру, рекордами китайского кино и новым ростом популярности стриминговых платформ. Эксперт в области кино, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева подвела кинематографические итоги года, объяснила, как традиционный прокат и стриминг будут делить зрителя, рассказала о том, когда забудут "Игру в кальмара", и назвала главные тренды года в индустрии "важнейшего из искусств".

Как мировой кинопрокат реанимируется в эпоху пандемии?

Прокат выбрался из состояния перманентного страха и возродился, несмотря на все разговоры о том, что наступила эпоха малого экрана. Да, многие кинотеатры в США закрылись, и совокупные доходы американского проката едва превышают показатели кризисного 2020 года, однако в международном прокате голливудские фильмы показали традиционно приличный результат. Долгожданный, неоднократно переносившийся релиз бондианы "Не время умирать" заработал $771 млн, а девятая часть "Форсажа" - $726,2 млн.

И все же в абсолютном денежном выражении самыми кассовыми фильмами года стали китайские картины - "Битва на озере Чанцзинь" ($899,7 млн) и комедия "Привет, мама!" ($822 млн). Причем всю кассу они собрали внутри Поднебесной, где вообще нет ограничений по посещаемости кинотеатров, и при этом местные студии не экспортируют свой кинопродукт. То есть за счет собственных граждан Китай заработал больше, чем американские хиты по всему миру.

Какие жанры в мировом кино в этом году стали топовыми?

На протяжении нескольких лет самыми популярными жанрами кинорынка остаются фантастика, боевики, фэнтези и экранизации комиксов Marvel и DC. После начала пандемии ситуация не поменялась. Прибыльность мировой киноиндустрии по-прежнему зависит от блокбастеров. Все топовые картины 2021-го были сняты еще два года назад - по сути, это фильмы доковидной эпохи и тем не менее актуальные сейчас. Многие киноэксперты ждали, что пандемия спровоцирует смену ориентиров в кино, сформирует новое мышление в искусстве и поменяет киномейнстрим, но этого не случилось.

А в России?

Наиболее востребованными жанрами российского кино в этом году стали сказки и комедии. "Последний богатырь" выиграл прокатную гонку среди отечественных релизов с большим отрывом (2,05 млрд рублей). На втором месте оказался еще один сказочный проект - "Конек-Горбунок", заработавший 1,176 млрд рублей. Если обратиться к другим жанрам, то тут результаты тоже впечатляющие, но все же не настолько: так, семейные комедии с Сергеем Буруновым - фильм студии ТРИТЭ Никиты Михалкова "Пара из будущего" - 520,3 млн рублей и "Родные" - 472,4 млн рублей.

И обратите внимание, успех картины "Последний богатырь: Корень зла" уникален. Несмотря на ограничения по посещаемости кинозалов, она заработала больше, чем главный хит допандемийного 2018 года "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (1,76 млрд рублей) и спортивная мелодрама "Лед 2", которая заняла второе место бокс-офиса по итогам 2020 года (1,47 млрд рублей). В общем рейтинге сборов российских кинотеатров за 2021 год "Богатырь" превзошел даже фантастический блокбастер "Дюна" (1,5 млрд рублей) и уступил первое место только "Веному 2" (2,3 млрд рублей), который зрители ждали три года после успеха первой части экранизации комикса Marvel.

В конце года выйдет третья часть "Последнего богатыря", которая потенциально способна собрать гигантскую кассу. В это же время на экранах появится другой потенциальный кинохит - еще один большой проект студии ТРИТЭ - спортивная драма "Чемпион мира" с Иваном Янковским, Константином Хабенским и другими звездами. Картина повествует о легендарном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным за шахматную корону. У этих двух крупных премьер есть возможность проявить себя в прокате, вновь выиграв "новогоднюю битву" у голливудских блокбастеров и доказав, что по крайней мере на своем поле российское кино может составить им достойную конкуренцию.

Онлайн-кинотеатры остаются не менее популярной площадкой для видеоконтента наравне с традиционным прокатом?

Уже очевидно, что стриминг будет развиваться параллельно, на своем отдельном рынке и по своим собственным правилам. В целом онлайн-платформы продолжают набирать обороты, хотя звучали прогнозы о том, что массовое возвращение людей в традиционные кинотеатры замедлит рост стриминга. Посетители кинозалов не уходят с платформ - это свидетельствует о том, что два способа дистрибуции не вредят друг другу. К тому же я не вижу отличий между полными метрами, которые снимаются для платформ и для проката. Многие крупные релизы Netflix, Apple, HBO Max изначально создавались для киноэкранов, но в какой-то момент было принято решение, что их отдадут для эксклюзивной премьеры сразу на платформу. Например, постапокалиптическая драма "Финч" с Томом Хэнксом должна была выйти в 2020-м в кинотеатрах, но в итоге появилась на Apple. Если говорить об оригинальных сериалах на стриминге, то их успехи уже сравнимы с достижениями известных кинофраншиз. Сериалы не уступают полнометражным хитам не только в плане медийной и маркетинговой популярности, но и по объему доходов. Как известно, корейский сериал "Игра в кальмара" заработал для Netflix $891 млн, став самым успешным проектом за всю историю этого онлайн-кинотеатра.

На Ваш взгляд, в чем секрет успеха "Игры в кальмара"?

Поп-культура Южной Кореи давно пользуется большим спросом: K-pop, мелодраматические сериалы. В 2015 году в стране была запущена Государственная программа развития креативной экономики, в соответствии с которой была введена система финансирования и налоговых льгот для новых творческих проектов. Плюс невероятный успех фильма "Паразиты", который заинтересовал даже тех людей, кто не знал, что в Корее есть мощная киноиндустрия. На этой волне "Игра в кальмара" стала ударом сразу в несколько типов аудитории. Это живой реалистичный экшен-сериал с социальным посылом, поскольку все герои участвуют в смертельно опасных играх не от хорошей жизни. Но я думаю, что "Игру в кальмара" в ближайшее время забудут, когда на стриминге появится новый хит. Ведь уже вышел пятый сезон "Бумажного дома" и второй сезон "Ведьмака", который точно попадает в топы.

Главный тренд этого года - трансформация российской киноиндустрии с акцентом на экспорт?

Российская киноиндустрия раньше других стран возобновила кинопроизводство, в то время как в ведущих кинодержавах образовался дефицит контента. Мы предложили мировому рынку большое количество разнообразных интересных релизов. Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права не только на новые громкие релизы, как, например, "Чернобыль" Данилы Козловского, сериал "Эпидемия" или новогодний фильм студии ТРИТЭ "Серебряные коньки", но и наш "золотой фонд" 90-х и нулевых - обе части "Бумера", а также "Брат", "Брат 2" и другие картины Алексея Балабанова. В итоге российский экспортный продукт оказался коммерчески успешным на стриминге. Отечественные релизы ворвались в топ-10 рейтинга онлайн-кинотеатра по количеству просмотров: это сериал "Эпидемия" и фильмы "Майор Гром: Чумной доктор", "Серебряные коньки", "Брат", "Чернобыль".

Такой рывок с места в карьер позволил нам при солидной государственной поддержке реализовать свой высокий экспортный потенциал и зарекомендовать себя перед зарубежными дистрибьюторами. Они убедились, что российский контент - конвертируемый, качественный и его производство поставлено на поток.

Востребованность отечественных фильмов и сериалов на рынке цифрового контента растет параллельно с развитием всего нашего кинематографа. Неожиданные темы, жанровые и сюжетные эксперименты, актерские и режиссерские находки - все это привлекает внимание иностранных стриминговых платформ и их пользователей.

Но в мировом кинопрокате у российской кинопродукции дела обстоят не лучшим образом: за первое полугодие наши фильмы собрали лишь $11,9 млн - это на 61% меньше результатов аналогичного периода 2019 года ($30,7 млн). Самый успешный отечественный российский фильм в зарубежном прокате "Уроки фарси" заработал $6,1 млн.

Российские фильмы добились значительного успеха на крупных международных фестивалях 2021 года. С чем это связано?

Мы "проутюжили" все мировые кинофестивали своими фильмами, везде громко о себе заявили и встретили теплый прием. Российское фестивальное кино поднимает смелые темы, но при этом виртуозно обходится без влияния конъюнктуры, добывая награды за счет художественных достоинств. Наши фильмы были широко представлены в конкурсных программах Берлина, Венеции и Канн, причем на Лазурном берегу удалось взять сразу три награды. Главный приз конкурса "Особый взгляд" был присужден фильму Киры Коваленко "Разжимая кулаки", а российско-финский проект "Купе номер шесть" получил Гран-при жюри основного конкурса - вторую по престижности премию Канн после "Золотой пальмовой ветви". Кроме того, победителем каннского конкурса NESPRESSO TALENTS в программе "Неделя критики" стала короткометражная антиутопия Клима Тукаева "Почтальон".

Особо я бы отметила международный бенефис Юры Борисова, которому журнал "КиноРепортер" два года назад вручил свою традиционную премию "Событие года" в номинации "Открытие". Юрий сыграл сразу в четырех картинах, представленных в различных конкурсных программах Каннского и Венецианского кинофестивалей: "Купе номер шесть", "Петровы в гриппе", "Капитан Волконогов бежал" и "Мама, я дома".

В лонг-листе "Оскара-2022" вообще сложилась беспрецедентная ситуация: там оказалось сразу две картины, созданные российской киноиндустрией: от нашей страны выдвинута драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки", а уже упомянутый мной фильм "Купе номер шесть" представлен от Финляндии. Могу авторам только пожелать, чтобы их работы остались и в шорт-листе и поборолись за статуэтку.

Какой прогноз Вы можете дать на будущий год?

Предположу, что главными хитами будут продолжения раскрученных франшиз, которые по причине своей популярности имеют наименьшие риски кассового провала: это "Бэтмен" с Робертом Паттисоном, "Миссия невыполнима 7", "Мир юрского периода: Власть", "Трансформеры: Восхождение Звероботов", "Аватар 2", "Джон Уик 4" и другие. Сохранится ностальгический тренд на "реюнионы" - объединения героев старых добрых киносерий в новых релизах. Это позитивная тенденция, которая позволит мировой киноиндустрии снизить риски и вернуться к показателям рынка 2019 года. Все, что, по мнению крупных кинокомпаний, рискованно выпустить в кинопрокат, уйдет на онлайн-платформы. Стриминг будет вкладывать деньги в малоизвестные проекты, открывать новые имена.

Если говорить про российское кино, то оно будет и дальше демонстрировать явные признаки возрождения. Наши картины продолжат штурм престижных фестивалей, актеры будут активно сниматься в иностранных проектах (как, например, Александр Кузнецов, снявшийся в "Фантастических тварях 3"), а российские режиссеры и продюсеры - все чаще приглашаться за рубеж для участия в кинопроизводстве (как, например, Илья Найшуллер, снявший криминальный экшен "Никто", и каннский лауреат Кантемир Балагов, который с оператором Ксенией Середой снимал пилот громкого проекта "Одни из нас"). Можно прогнозировать, что и Netflix оценит опыт работы с нашими кинематографистами (первым из которых стал сериал "Анна К") и продолжит создавать оригинальный российский контент. Словом, отечественная киноиндустрия не остановит экспансию за границу, а кинорынок страны пополнится свежим импортным продуктом с новых территорий - например, из Центральной Азии. Развитие сотрудничества в этом регионе позволит отечественным дистрибьюторам освоить выгодные рынки.

Что касается нашего внутреннего проката, то суммарно за девять месяцев 2021 года кассовые сборы российских кинотеатров достигли 30,5 млрд рублей. К 31 декабря мы не сможем превзойти результат в 55,5 млрд рублей, показанный по итогам 2019-го, но положительная динамика вселяет уверенность в то, что в 2022 году наш кинопрокат вернется на прежние мощности и сохранит высокий темп развития.

Разумеется, в 2022-м нас всех ждет серия замечательных кинорелизов и значимых событий, которые из-за пандемии были перенесены, в том числе церемония вручения нашей ежегодной премии "Событие года". Она объединяет и награждает лучших из лучших представителей отечественного кинематографа. Мы с большой заботой и уважением относимся к коллегам по индустрии, к тем, кого любит и ценит зритель, и, конечно же, не имеем права подвергать их риску.