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20.12.2021 19:52
Рубрика: Общество

Турбизнес попросил продлить "детский кешбэк"

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Отдохнуть в 2022 году со скидкой смогут сотни тысяч детей, если программу "детского кешбэка" продлят. Об этом премьер-министра Михаила Мишустина попросил Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ), "Российская газета" ознакомилась с копией письма. В 2021 году программой воспользовались более 380 тысяч детей, но на следующий год она пока не продлена. Эксперты считают, что программу все же перезапустят ближе к лету.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В пресс-службе правительства подтвердили "РГ" получение письма. Но пока документ не рассматривался. В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова, подводя итоги программы детского кешбэка, отмечала, что решение о ее продлении на 2022 год пока не принято.

Фото: Владимир Аносов
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В 2021 году программа действовала с 25 мая по 31 августа. По ее условиям возмещалось до 50% стоимости путевок в стационарные детские лагеря. Максимально можно было получить компенсацию в 20 тысяч рублей. По данным Ростуризма, куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Возращено было почти 4,5 млрд рублей.

Как отмечают авторы обращения в правительство, программа показала свою эффективность, ее нужно не только продлить на 2022 год, но и расширить. В частности, стоит распространить механизм компенсаций части стоимости детских путевок на весну и осень.

Стимулирование детских поездок в межсезонье позволило бы поддержать туристическую инфраструктуру в регионах.

Кроме того, в формате 2021 года программа охватывала только оздоровительные детские лагеря, а экскурсионные культурно-познавательные поездки, развлекательные туры под ее действие не попали. При этом президент в своем поручении говорил об организации поддержки детского отдыха и путешествий, чтобы дети знакомились со своей страной, напоминает президент ОСИГ Алексей Волков. Детский кешбэк должен касаться детского отдыха, но нужно также учесть и детские путешествия, отмечает он. Расширенная программа поможет в целом развивать детский туризм. За последние 10 лет детские лагеря потеряли около 50% турпотока. В регионах простаивает множество лагерей.

За последние десять лет детские лагеря потеряли около половины турпотока

С такой позицией согласна руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. По ее словам, путевки в оздоровительные лагеря и так субсидируют региональные власти. В Екатеринбурге родители платят только 10% за детские путевки, а в Санкт-Петербурге на поездки в оздоровительные лагеря выделяется по 20 тысяч рублей на ребенка в год, приводит она пример. В результате детский отдых получает поддержку дважды, а детский туризм, то есть экскурсионные поездки по стране организованных детских групп, остается без всякой господдержки, сетует Козловская. Организованные детские группы составляют до 50% всего экскурсионного турпотока.

Если бы программу расширили, то можно было бы устранить и коллизии. По законодательству, за детский туризм отвечает Ростуризм, а за детский отдых - министерство просвещения. В постановление правительства был включен только детский отдых, а средства при этом были выделены Ростуризму, что ограничивает возможности поддержки. Благодаря переформатированию детского кешбэка удалось бы выйти на плановые показатели нацпроекта по развитию детского туризма, добавляет Козловская.

Детский кешбэк позволяет сделать доступнее детский отдых и увеличить загрузку лагерей, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Скорее всего, ближе к лету программа будет вновь запущена и, может быть, в расширенном виде, считает он.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Свердловская область Екатеринбург СЗФО Санкт-Петербург Отдых детей в летних лагерях Развитие туризма в России

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