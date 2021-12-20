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У сериала "Трудные подростки" выйдет новогодний эпизод с Анной Семенович

Новости
    20.12.2021, 14:01
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

Онлайн-кинотеатр more.tv анонсировал выход специального новогоднего эпизода сериала "Трудные подростки". В нем в качестве приглашенной звезды появится певица, актриса и телеведущая Анна Семенович.

Серия расскажет о том, что главный герой Антон Ковалев наконец-таки получает признание за свою работу (он тренирует старшеклассников в центре помощи трудным подросткам). За наградой нужно прийти на торжественную церемонию, при этом взяв с собой своих подопечных.

- И, конечно же, подростки быстро превращают светское мероприятие в абсолютный хаос, - сообщается в описании.

Анна Семенович сыграет в спецвыпуске звезду шоу-бизнеса, ведущую премии "Горящие сердца", приз которой получает Антон. Актриса исполнит вымышленную версию самой себя.

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
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- Было очень здорово побыть вместе в этой новогодней атмосфере и поснимать "Трудных подростков", - рассказали создатели сериала.

В ролях - Никита Волков, Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Мила Ершова. Режиссер эпизода - Рустам Ильясов, снявший все три сезона "Трудных подростков".

Фото: more.tv

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