Ушаков и Салливан обсудили предложения по безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков по телефону продолжил обсуждение предложений по гарантиям безопасности с помощником главы США Джейком Салливаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - заявил Песков журналистам​​​.

"Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - оценил представитель Кремля. Ушаков и Салливан договорились продолжить контакты.