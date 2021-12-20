В Госдуму внесен проект о наказании для представителей власти за пытки

Новости

В Ростове нашли похищенный нацистами 1800-летний котел скифов 10:12
Первая иностранная компания покинет рынок России из-за декарбонизации 10:09
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов 10:08
Москвичей в понедельник ждет гололед, снег и до 10 градусов мороза 09:43
Суд установил вину главы Госстройнадзора в трагедии в "Зимней вишне" 09:30
Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации 09:25
ТРЦ "Зиг-Заг" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 08:25
На востоке Москвы сгорела трансформаторная подстанция 07:50
В Нидерландах начался самый строгий за все время пандемии локдаун 07:37
Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России 07:35
Иммунолог рассказал, чем экспресс-тест на COVID-19 отличается от ПЦР 07:17
"Туристический" экипаж "Союза МС-20" приземлился в Казахстане 06:16
WSJ сообщила о неготовности больниц США к наплыву пациентов с "омикроном" 05:44
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции 05:16
Ресторанам Забайкалья разрешили проводить корпоративы до часа ночи 04:58
На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды в самолетах и автобусах 04:50
Школьникам Якутска разрешили не приходить на уроки из-за морозов 04:31
На Филиппинах число жертв тайфуна "Раи" возросло до 208 04:20
Суд вынес приговоры бывшим чиновникам Рязанской области за взятки 03:58
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС 03:36
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода" 03:05
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19 02:45
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США 02:17
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года 01:28
Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам
Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 09:59
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о наказании для представителей власти за пытки

Текст: Татьяна Замахина
До 12 лет лишения свободы будет грозить за пытки, организованные представителями власти. Такой законопроект внесли в Госдуму главы комитетов нижней палаты парламента и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ расширяет понятие "пытки" и ужесточает наказание за их применение.

В статью Уголовного кодекса "принуждение к даче показаний" вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

Как пояснил Крашенинников, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пока в нынешней редакции уголовной статьи фигурируют именно они.

За пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Такие преступления переходят в разряд особо тяжких.

Это увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, отметил глава комитета.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Путин о пытках в колониях: Нужны системные меры

Расширяется и само понятие "пытка" - оно будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью. Это определение приводится в соответствие с Конвенцией против пыток, заключенной 10 декабря 1984 года.

"Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", - указал парламентарий.

Аргументируя необходимость изменений, Крашенинников отметил, что ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН не могут остаться без внимания законодателей.

"Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", - считает глава комитета.

Законопроект, по его словам, призван исключить из правоприменительной практики эти уродливые явления, причиной которых становится неумение эффективно пользоваться своими полномочиями или неуемное служебное рвение.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими