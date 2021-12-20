В Госдуму внесен проект о наказании для представителей власти за пытки

До 12 лет лишения свободы будет грозить за пытки, организованные представителями власти. Такой законопроект внесли в Госдуму главы комитетов нижней палаты парламента и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ расширяет понятие "пытки" и ужесточает наказание за их применение.

В статью Уголовного кодекса "принуждение к даче показаний" вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

Как пояснил Крашенинников, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пока в нынешней редакции уголовной статьи фигурируют именно они.

За пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Такие преступления переходят в разряд особо тяжких.

Это увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, отметил глава комитета.

Расширяется и само понятие "пытка" - оно будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью. Это определение приводится в соответствие с Конвенцией против пыток, заключенной 10 декабря 1984 года.

"Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", - указал парламентарий.

Аргументируя необходимость изменений, Крашенинников отметил, что ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН не могут остаться без внимания законодателей.

"Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", - считает глава комитета.

Законопроект, по его словам, призван исключить из правоприменительной практики эти уродливые явления, причиной которых становится неумение эффективно пользоваться своими полномочиями или неуемное служебное рвение.