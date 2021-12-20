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20.12.2021 15:38
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми

Текст: Галина Мисливская

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Как отмечается в пояснительной записке, такая выплата может быть установлена "в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)". Авторы инициативы предлагают ввести эту норму в действие с 1 января 2022 года и ежегодно индексировать на уровень реальной инфляции.

Депутаты уточняют, что дети могли бы получать выплату до достижения им возраста 18 лет, а родители - до совершеннолетия младшего ребенка. В пояснительной записке также указано, что "максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 миллионов человек". Общий объем средств на эти выплаты парламентарии оценивают в 7,2 трлн рублей в год.

В тексте законопроекта говорится, что источником выплат могут быть средства Фонда национального сбережения, а также поступления в бюджет от дифференцированных налоговых ставок в отношении сырьевых товаров.

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