В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие

Несмотря на стремительный обвал экономики Литвы, инфляцию, которая в текущем году уже достигла 9,2 процента, министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас продолжает демонстрировать щедрость, обещая поставлять на Украину даже летальное оружие. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт, сообщает RuBaltic со ссылкой на lrt.lt.

Правда, министр не стал уточнять, о каком конкретно вооружении может идти речь. "Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель, и поставщик", - пояснил он.

Новостные порталы напоминают в этой связи, что во время своего визита в Киев глава министерства обороны Литвы дал понять, что Украина должна сама себя защищать, в то время как помощь НАТО может быть самой разнообразной.