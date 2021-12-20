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Рубрика: В мире

В Лондоне из-за омикрон-штамма вводят режим ЧП, а в Нидерландах - локдаун

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение из-за стремительно распространяющегося омикрон-штамма коронавируса. По его словам, в британской столице сегодня зарегистрировано самое большое количество случаев COVID-19 в стране, передает BBC. В преддверии Рождества город установил новый антирекорд с начала пандемии - более 26 тысяч новых заболевших за сутки.
Даунинг-стрит, как и другие улицы в Лондоне, накануне праздников немноголюдна - из-за ковида в городе ввели режим ЧП. Фото: AP Даунинг-стрит, как и другие улицы в Лондоне, накануне праздников немноголюдна - из-за ковида в городе ввели режим ЧП. Фото: AP
Даунинг-стрит, как и другие улицы в Лондоне, накануне праздников немноголюдна - из-за ковида в городе ввели режим ЧП. Фото: AP

Режим чрезвычайного положения предполагает более тесное сотрудничество между различными госучреждениями, а также является чем-то вроде сигнала властям о том, что система здравоохранения в регионе может не справиться с потоком пациентов, уточняет газета Guardian. Однако пока мэр не стал вводить новые коронавирусные ограничения. По мнению экспертов, введя режим ЧП, Хан хотел достучаться до властей и побудить лондонцев вакцинироваться.

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости
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А вот в Нидерландах, несмотря на грядущие праздники, власти вводят локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения "омикрона". В этот период будут закрыты все парикмахерские, салоны красоты, бары, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, спортивные залы, а также магазины товаров не-первой необходимости. Рождественские ярмарки отменяются. В день можно будет принять дома максимум двух гостей в возрасте от 13 лет и максимум четырех 24-26 декабря, то есть в рождественские праздники, а также в канун Нового года и на сам Новый год.

Коронавирус подпортил праздничное настроение и парижанам: власти французской столицы отменили запланированные фейерверки и гулянья, которые должны были пройти на Елисейских Полях 31 декабря, передает BFM TV. Премьер Жан Кастекс призвал мэров других городов также отказаться от организации массовых собраний, таких как салюты или концерты. По его словам, префектуры запретят употреблять алкоголь в общественных местах.

Кстати, в апреле французские власти уже прибегали к аналогичным мерам, чтобы сдержать стремительно распространяющийся вирус. В Нидерландах ранее запретили в принципе запускать фейерверки, так как из-за травм, полученных при неудачном запуске, в больницы попадают на треть больше людей, чем обычно. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Ввиду тяжелой ситуации с коронавирусом новогодние гулянья и фейерверки отменили в Лиссабоне. Аналогичное решение приняли власти бельгийского Антверпена.

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