В Лондоне напали на посольство Беларуси, один дипломат получил травмы

Чрезвычайный инцидент произошел с посольством Беларуси в Великобритании. Как сообщили в МИД республики, вечером 19 декабря на дипломатическое представительство в Лондоне было совершено нападение.

По предварительным данным, нападение совершили лица, входящие в радикальную группировку эмигрантов. В результате противоправных действий пострадал дипломат.

"Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", - сообщили в МИД Беларуси.

Официальный Минск вызвал временного поверенного Великобритании, заявив ему решительный протест и потребовав от британских властей тщательного расследования ЧП.