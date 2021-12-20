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20.12.2021 16:06
Рубрика: В мире

В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов

Текст: Юрий Когалов

Пять с половиной тысяч Санта-Клаусов и эльфов устроили забег по улицам испанской столицы. Благотворительное мероприятие, средства с которого будут перечислены Красному Кресту, было организовано крупной торговой сетью El Corte Inglés. И прошло оно уже в десятый раз.

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Принять участие в нем мог любой желающий, нужно было лишь зарегистрироваться. Стоило это 12 евро, но за эти деньги взрослый участник гонки получал костюм Санта-Клауса (красный), а ребенок до 12 лет - эльфа (зеленый). Для семей были предусмотрены скидки.

Как отмечают организаторы, соревновательный дух - это важно, но все же люди принимают участие в этом забеге для того, чтобы повеселиться. Трассы в 4,5 километра достаточно, чтобы слегка устать, но не выбиться из сил, отмечает soycorredor.es.

В рамках мероприятия также была вручена награда - золотой Санта-Клаус - Хоане Пастрана, недавно завершившей свою карьеру в боксе. Такими статуэтками в последние пять лет награждаются выдающиеся испанские спортсмены. В 2017-м ее получил Фермин Качо, в 2018-м - Хесус Эспанья, в 2019-м - Алессандра Агилар, в 2020-м - Хави Герра. А теперь их ряды пополнила Пастрана, первый спортсмен, не занимавшийся профессионально бегом. "Для меня большая честь получить эту награду, которую до меня получили такие прославленные спортсмены. Я очень серьезный спортсмен, я всегда выкладываюсь на все сто, но мне нравится эта гонка по совершенно другим причинам. Необходимо помнить, что, в конце концов, самое главное при занятии каким-либо видом спорта - это получать удовольствие", - отметила Пастрана.

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