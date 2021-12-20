В Нидерландах начался самый строгий за все время пандемии локдаун

В Нидерландах улицы городов и торговые центры опустели в воскресенье, когда в стране начался самый строгий за все время пандемии локдаун. Он направлен на сдерживание ожидаемого всплеска заболеваний COVID-19, вызванного быстро распространяющимся "омикрон"-вариантом.

Премьер-министр Марк Рютте объявил о начале изоляции в субботу вечером. Он объявил о закрытии до 14 января ресторанов, парикмахерских, тренажерных залов, музеев и другие общественных мест, кроме основных магазинов.

В Роттердаме полиция тем временем применила водометы для разгона толпы из тысячи фанатов, которые собрались у главного футбольного стадиона города перед матчем между местной командой "Фейеноорд" и их непримиримыми соперниками из амстердамского "Аякса". Несколько человек были задержаны после того, как фейерверки и бутылки были брошены в полицию и автобус команды "Аякс", сообщило информационное агентство ANP. Зрителям запретили посещать голландские спортивные мероприятия с конца ноября.

Новые ограничения, которые также включают запрет на собрания с участием более двух человек, были неожиданными, и многие люди в субботу буквально выскочили из домов, чтобы запастись рождественскими подарками или сделать праздничную стрижку в последнюю минуту.

Работники индустрии гостеприимства потребовали компенсацию за потерянный доход во время курортного сезона. "Закрытие всех баров и ресторанов в такой важный месяц невероятно болезненно и драматично. Нам нужна компенсация и стратегия выхода", - заявила голландская ассоциация гостиничных услуг, которую цитирует Reuters.

Число случаев коронавируса в Нидерландах снизилось с рекордных уровней после того, как в прошлом месяце вступил в силу режим ночной изоляции. Но количество случаев заражения "омикроном" быстро растет, и ожидается, что до конца года он станет доминирующим в этой стране.

Больницы уже несколько недель отменяют плановые операции, пытаясь избежать нехватки коек из-за большого числа пациентов с COVID-19. Правительство страны также заявило в субботу, что ускорит свою программу ревакцинации. Более 85 процентов взрослого населения Нидерландов вакцинированы дважды, менее девяти процентов прошли ревакцинацию, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.