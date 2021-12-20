22 декабря 2021 года в 12:00 на площадке "Российской газеты" Всероссийский союз пациентов проведет экспертную онлайн-дискуссию с участием ведущих российских иммунологов "Каким будет вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022 году".

Общемировой тренд на увеличение продолжительности жизни, рост антибиотикорезистентности, активная миграция населения, новые эпидемиологические вызовы требуют пересмотра прежних стратегий профилактики и внедрения подхода иммунизации на протяжении всей жизни.

На мероприятии состоится подведение итогов экспертной работы, которая велась Всероссийским союзом пациентов в течение года с участием органов власти, ведущих российских иммунологов, ученых и экспертов. Будут даны оценки реализации предложений, вошедших в Дорожную карту, разработанную пациентским сообществом, а также прогнозы дальнейшего развития Национального календаря прививок РФ, сформулированы ожидания экспертного сообщества к системе планирования и исполнения мероприятий иммунопрофилактики.

Среди спикеров мероприятия:

Лейла Намазова-Баранова, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН;

Марина Федосеенко, ведущий научный сотрудник, зав. отделом разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья НИИ педиатрии и охраны здоровья ЦКБ РАН;

Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А.Вагнера, д.м.н., профессор, член НАСКИ, член Рабочей группы экспертов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний Минздрава России;

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор;

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член-корр. РАН;

Сусанна Харит, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского Института детских инфекций ФМБА России, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике городского Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга;

Александр Плакида, исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение", заместитель председателя правления ГК "АКИГ", председатель Управляющего совета Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора".

Модераторы:

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, д.м.н., профессор;

Олег Альмендеев, директор проектов Всероссийского Союза Пациентов;

Юрий Лобзин, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России, Президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России".

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 22 декабря 2021 г. с 12:00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 21 декабря 18.00 мск.

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