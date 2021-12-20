В России сократилось число преступлений

Новости

В Москве пробки достигли 10 баллов 18:55
В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25 18:48
Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов 18:47
Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы 18:45
Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске 18:38
Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон" 18:31
Видео: Полиция нашла часть похищенных из банка в Ачинске миллионов 18:31
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 18:11
Всемирный экономический форум перенесен на лето 2022 года 18:11
Ушаков и Салливан обсудили предложения по безопасности 17:46
Германия с 28 декабря планирует "легкий локдаун" 17:45
Володин: На рассмотрении Госдумы осталось 1,5% "старых" законопроектов 17:38
Россия и США разделили золото в эстафете на ЧМ по плаванию 17:33
Разработчик проведет исследования для трехкратного введения "КовиВака" 17:30
Иммунолог назвал категорию людей, которые легче всего переносят "омикрон" 17:28
Президент Украины подписал закон о множественном гражданстве 17:24
Офицер Минобороны стал "Меценатом года" 17:15
В результате тайфуна на Филиппинах погибли 375 человек 17:14
Ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов из-за ограничений поставок 17:09
В Лондоне напали на посольство Беларуси, один дипломат получил травмы 17:07
Научный совет при Совбезе РФ выработал меры по борьбе с цветными революциями 16:41
Гидрометцентр предупредил о приходе в центр России тропосферного холода 16:39
Рафик Загрутдинов: В медкластере "Сколково" в 2022 году начнется строительство еще трех медицинских объектов 16:26
В Рязани экс-чиновники получили сроки за растрату 16:23
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оштрафован на 25 тысяч рублей 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 18:19
Рубрика: Происшествия

В России сократилось число преступлений

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Преступность в России за 11 месяцев снизилась на 2 процента в сравнении с теми же месяцами прошлого года. В МВД России сообщили, что зарегистрировано на 5,7 процента меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8 процента - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полицейская статистика свидетельствует о том, что наиболее массовые и социально опасные преступления, значительно влияющие на общую криминогенную ситуацию, стали происходить намного реже. Так, уменьшилось число разбоев - на 16,5 процента и грабежей - на 18,6 процента. На 2,3 процента сократилось количество краж, в том числе квартирных - на 16,8 процента.

Александр Бортников: В этом году в России не допущено ни одного теракта

Безопаснее стало в общественных местах. На 7,4 процента снизилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7 процента меньше грабежей, на 4,3 процента - краж, на 17,8 процента - разбойных нападений, на 14,8 процента - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

На 15,4 процента сократилось количество уголовно наказуемых преступлений, совершенных детьми и подростками или при их соучастии. Сказалась профилактическая работа участковых уполномоченных и подразделений по работе с несовершеннолетними. Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено на 8,1 процента меньше преступлений, в состоянии наркотического опьянения - на 9,2 процента.

Темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. Если по итогам шести месяцев прирост составил 20,3 процента, то за 11 месяцев - 7,1 процента.

Происшествия Преступления Правительство МВД

Главное сегодня

"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе
ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей
Всемирный экономический форум перенесен на лето 2022 года
В Лондоне напали на посольство Беларуси, один дипломат получил травмы
Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов