В России сократилось число преступлений

Преступность в России за 11 месяцев снизилась на 2 процента в сравнении с теми же месяцами прошлого года. В МВД России сообщили, что зарегистрировано на 5,7 процента меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8 процента - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Полицейская статистика свидетельствует о том, что наиболее массовые и социально опасные преступления, значительно влияющие на общую криминогенную ситуацию, стали происходить намного реже. Так, уменьшилось число разбоев - на 16,5 процента и грабежей - на 18,6 процента. На 2,3 процента сократилось количество краж, в том числе квартирных - на 16,8 процента.

Безопаснее стало в общественных местах. На 7,4 процента снизилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7 процента меньше грабежей, на 4,3 процента - краж, на 17,8 процента - разбойных нападений, на 14,8 процента - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

На 15,4 процента сократилось количество уголовно наказуемых преступлений, совершенных детьми и подростками или при их соучастии. Сказалась профилактическая работа участковых уполномоченных и подразделений по работе с несовершеннолетними. Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено на 8,1 процента меньше преступлений, в состоянии наркотического опьянения - на 9,2 процента.

Темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. Если по итогам шести месяцев прирост составил 20,3 процента, то за 11 месяцев - 7,1 процента.