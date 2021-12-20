В Сочи начались переговоры глав МИД России и Южной Осетии

В Сочи начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Южной Осетии Дмитрия Медоева. Как заявил Лавров, "такие встречи - хороший признак, что мы постоянно стремимся сверять наши действия".

За первое полугодие 2031 года оборот между странами вырос на 70 процентов, отметил министр.

Также 20 декабря в Сочи пройдет встреча Лаврова с министром иностранных дел Абхазии Иналом Ардзинбой и встреча в трехстроннем формате Лавров-Медоев-Ардзинба.

Как ранее отмечал МИД РФ, Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией тесные союзнические отношения, которые имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре. В соответствии с линией, утвержденной президентом Российской Федерации, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии. Республикам предоставляется комплексная помощь в борьбе с COVID-19 и решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия.