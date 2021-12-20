В топ-10 самых подорожавших продуктов лидируют капуста, картофель и морковь

Три первые позиции в топ-10 самых подорожавших с начала года продуктов занимают овощи "борщевого набора": капуста подскочила в цене более чем в два раза, картофель - более чем в полтора раза, морковь подорожала на 29,8%. Отстал от лидеров роста лишь репчатый лук, который прибавил 14,8% в стоимости с начала 2021 года.

Как ни крути, причина - в дефиците своих овощей. Личные подсобные хозяйства, которые еще 20 лет назад выращивали чуть ли не 80% всех овощей и картофеля в стране, переключились на более прибыльные культуры или бросили это дело вовсе. Напрямую в торговые сети выход им закрыт, так как ни объемов, ни гарантии качества ретейлу предоставить они не могут.

Другая причина - погода, в последние два года овощеводам с ней не везет. Объемы картофеля те же, но клубни мелкие. Поэтому даже в сентябре в разгар уборки урожая в России уже присутствовал импорт.

Третий фактор - дефицит овощехранилищ. Овощей "борщевого набора" можно выращивать больше, но их негде хранить. Построить овощехранилище - дорогое удовольствие. Неизбежно эти расходы будут заложены в конечную стоимость продукции. Непонятно, будет ли в этом случае наш родной картофель дешевле импортного.

Кроме того, растет спрос на картофель со стороны производителей чипсов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Курица подорожала на 27,2% из-за птичьего гриппа и сокращения производства при высоком спросе. Вспышки гриппа наблюдаются по всему миру, из-за чего не только пострадало само поголовье, но и был ограничен ввоз в Россию инкубационного яйца.

Цены на свинину скакнули на 14,7% из-за вспышек африканской чумы свиней - пришлось вырезать поголовье даже на крупных комплексах. В результате прирост производства, который планировался в этом году, не получился. Сыграло роль и увеличение спроса на курицу и свинину. Если выбирать между помидорами за 400 руб. за кг и тушкой курицы, все больше людей предпочтут второй варианту.

Гречка подорожала на 24,4%. Причина в росте затрат на ее производство. Также в период уборки в Алтайском крае шли дожди, что отразилось на качестве. Аграрии пытаются распродать сначала зерно повышенной влажности, отложив продажу гречки получше.