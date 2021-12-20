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Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко: 40% детских товаров потенциально несут риск для здоровья

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Контроль за качеством детских товаров, от игрушек до одежды и мебели, усилят, а при госзакупках для школ и детсадов главным критерием вместо низкой цены станет соответствие федеральным стандартам. Об этом говорили 17 декабря на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Его провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Товары для детей в нашей стране производят около 300 предприятий, совокупный оборот которых в 2020 году превысил 800 миллиардов рублей. "На первый взгляд, конечно, показатели весомые, но по факту доля российской продукции на внутреннем рынке все еще не соответствует потенциалу и возможностям нашей промышленности. Сегодня это всего около 30%", - сообщила Матвиенко.

Матвиенко предложила оснастить школы российскими музыкальными инструментами

По данным Роспотребнадзора, десятая часть детской продукции не соответствует требованиям качества, но по экспертным оценкам контрафакт может достигать 40%. "Коллеги, пора бить тревогу и предпринимать меры на государственном уровне, - заявила спикер СФ. - В частности, нужно обязывать и детские магазины, и интернет-площадки, которые в последние годы показывают особо бурный рост продаж, более тщательно контролировать происхождение товаров".

Контрафактная продукция попадает не только на прилавки, но и в школы и детские сады. Сенатор не сомневается, что причина - в громоздкости нынешней процедуры госзакупок, которая зачастую непроходима для добросовестных производителей. Основным критерием остаются не качество и соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, а низкая цена.

У сенаторов есть вопросы и к системе контроля закупаемых товаров, прежде всего на их соответствие требованиям технического регулирования. По мнению спикера палаты регионов, необходим четкий госконтроль за оборотом и качеством всей продукции, которую поставляют в школы и детсады, в том числе мебели и посуды. Успешным примером Валентина Матвиенко назвала то, как минкультуры вместе с минпромторгом переоснастили детские школы искусств отечественными музыкальными инструментами. Причем к этой работе привлекли именитых музыкантов, которые определили, какие инструменты звучат чище и подходят для обучения детей. Удачную модель могут распространить и на физкультуру.

Доля российской продукции на внутреннем рынке всего около 30 процентов

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поднял тему о том, что инвентарь в спортшколах устарел, при этом отечественное оборудование не соответствует международным сертификатам. Спикер Совфеда поинтересовалась у министра спорта Олега Матыцина, почему сложилась такая ситуация. Тот объяснил, что вопрос сертификации должен прорабатываться вместе со всероссийскими федерациями с выходом на международные, так как они обладают правом лицензирования совместно с крупными компаниями по производству спортинвентаря.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров убежден, что необходимо качественно вытеснять импорт детских товаров с российского рынка, стимулируя спрос на отечественные товары. "Например, увязывать меры имущественной поддержки семей с детьми с требованиями часть средств тратить на приобретение детской продукции именно отечественного производства", - предложил глава минпромторга. Для борьбы с контрафактом и фальсификатом развивается система цифровой прослеживаемости. "Начали с маркировки детской обуви и текстильных изделий, сейчас делаем это по велосипедам. И в перспективе будем маркировать детские коляски, автокресла", - пояснил Мантуров.

"Нужно с ранних лет приучать детей, что российское - значит хорошее, качественное. Это, если хотите, один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что все, что "там" - с придыханием, а все, что у нас - не очень. Уже картинка жизни поменялась", - отметила Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации

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