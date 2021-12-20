Ведущие страны Европы вводят новые ограничения для борьбы с омикрон-штаммом

Рождественские и новогодние праздники в Европе будут омрачены новыми ограничениями, которые вводятся для борьбы с ростом заболеваемости и распространением омикрон-штамма COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, первыми решение о возвращении к строгому локдауну приняли власти Нидерландов. В частности, предусматривается закрытие школ и магазинов, торгующих не жизненно важными товарами как минимум до 14 января следующего года. Кроме того, предусматривается закрытие авиасообщения с Великобританией, где фиксируется вспышка заболеваний штаммом омикрон. Также перелеты в и из Британии ограничили Германия, Франция и Кипр.

В самой Британии власти не исключают введения предрождественских ограничений. При этом такое решение должно быть одобрено парламентом страны. Местные власти уже бьют тревогу, а мэр Лондона Садик Хан объявил о "серьезном инциденте" в связи с быстрым распространением инфекции в столице Соединенного Королевства.

В Германии пока все еще пытаются избежать сценария введения локдауна. Но Берлин уже требует от всех путешественников из Альбиона прохождения 14-дневного карантина, и новые ограничительные меры не исключены.

Сообщается, что Франция и Австрия на данный момент установили усиленный эпидемиологический контроль для невакцинированных или не переболевших COVID-19 путешественников.

В Испании в ближайшую среду планируется провести анализ развития пандемии и принять новые меры для пресечения распространения омикрон-штамма. В некоторых испанских регионах при посещении ресторанов и баров уже требуют предоставления сертификата о вакцинации. Однако ряд районов Испании пока воздерживается от такого шага, стремясь не наносить ущерб экономике и туризму.

Власти Италии намерены в четверг провести экстренное совещание по вопросам сдерживания заболеваемости. В числе возможных мер - сокращение времени действия сертификата вакцинации и введение обязательного тестирования для тех людей, кто пока не сделал прививку и посещает публичные мероприятия.

В Польше принято решение перевести школы на дистанционную форму обучения вплоть до 9 января и ограничить заполняемость общественных пространств, включая рестораны, кино и гостиницы до 30 процентов (ранее было 50 процентов). Начиная с 15 декабря, в стране закрыты все дискотеки и ночные клубы. Причина - уровень смертности от COVID-19 вновь превысил 500 человек в день.

В Швейцарии закрыт доступ не вакцинированным гражданам в рестораны, музеи и спортивные залы.

В Ирландии, начиная с этой недели, потребуют от баров, ресторанов, кино закрывать свои двери к 20:00. По данным ирландских властей, случаи заболевания омикрон-штаммом превысили 50 процентов от всего количества инфицированных.