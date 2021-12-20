Верховный суд потребует выявлять фиктивные иски в арбитраже

Новости

Ушаков и Салливан обсудили предложения по безопасности 17:46
Германия с 28 декабря планирует "легкий локдаун" 17:45
Володин: На рассмотрении Госдумы осталось 1,5% "старых" законопроектов 17:38
Генпрокурор РФ обсудил в ОАЭ вопросы выдачи беглых преступников и капиталов 17:34
Россия и США разделили золото в эстафете на ЧМ по плаванию 17:33
Разработчик проведет исследования для трехкратного введения "КовиВака" 17:30
Иммунолог назвал категорию людей, которые легче всего переносят "омикрон" 17:28
Президент Украины подписал закон о множественном гражданстве 17:24
Офицер Минобороны стал "Меценатом года" 17:15
В результате тайфуна на Филиппинах погибли 375 человек 17:14
Ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов из-за ограничений поставок 17:09
В Лондоне напали на посольство Беларуси, один дипломат получил травмы 17:07
Научный совет при Совбезе РФ выработал меры по борьбе с цветными революциями 16:41
Гидрометцентр предупредил о приходе в центр России тропосферного холода 16:39
Рафик Загрутдинов: В медкластере "Сколково" в 2022 году начнется строительство еще трех медицинских объектов 16:26
В Рязани экс-чиновники получили сроки за растрату 16:23
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оштрафован на 25 тысяч рублей 16:08
Сын Павла Астахова отправлен под домашний арест 16:06
В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов 16:06
Нижегородские власти ограничили работу общепита в новогодние праздники 16:04
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе 16:02
Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве занимались самолечением 16:01
Мобильное приложение защитит лес от браконьеров 16:00
Военная техника США попала в ДТП в Германии: Есть пострадавшие 15:47
Мишустин: Товарооборот России и Казахстана вернулся на траекторию роста 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 17:20
Рубрика: Происшествия

Верховный суд потребует выявлять фиктивные иски в арбитраже

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России намерен разъяснить судьям правила рассмотрения арбитражных споров в первой инстанции. Одно из важных положений: суды должны выявлять фиктивные иски, а также проверять возможные криминальные мотивы отказа от исков.

"Отказ истца от иска противоречит закону в случае, если арбитражный суд установит, что отказ от иска, например, совершается истцом вследствие обмана, насилия, угрозы или под влиянием существенного заблуждения либо при отсутствии полномочий лиц, заявивших соответствующее ходатайство", сказано в проекте постановления пленума.

Фото: iStock
Верховный суд разъяснил, может ли студент подать иск против оценки вуза

Сейчас завершается доработка документа. Также пленум особо обращает внимание на выявление фиктивных исков: когда и истцы, и ответчики играют заодно, чтобы провернуть какую-то финансовую махинацию.

"Документ, по сути, ориентирует арбитражных судей на выявление незаконных финансовых операций, когда с помощью фиктивных исков недобросовестные участники пытаются вывести активы из компании, чтобы потом обанкротить ее. Также различные схемы, связанные с взысканием фиктивного долга, могут использоваться для отмывания средств или вывода денег за рубеж",- рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Схема такая: подается иск к некой компании по поводу долга, которого нет. Но ответчик признает претензии и выплачивает по ним деньги. В чем фокус? У дельцов на руках появляются официальные документы, позволяющие очистить счета фирмы. Мол, никто не ворует, люди "честно" исполняют судебное решение. Но в результате фирма банкротится и настоящие (а не мнимые) кредиторы потом не могут получить свои деньги. Такие аферы сейчас активно выявляются.

Как отметил Владимир Груздев, во многом благодаря принципиальным позициям Верховного суда России сегодня использование сомнительных схем, подразумевающих мошеннические иски, уже практически невозможно.

Цель исков по липовым долгам - получить "законные" основания вывода денег со счетов фирмы

"В случае же обнаружения признаков сомнительных операций суды привлекают к процессу в качестве третьих лиц государственные органы, в том числе Росфинмониторинг", - резюмировал Владимир Груздев.

В свою очередь, старший юрист практики разрешения экономических споров бюро адвокатов Яков Присяжнюк отметил, что разъяснения фиксируют активную позицию арбитражных судов в процессе.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе
ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "омикрона"
Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов