Верховный суд потребует выявлять фиктивные иски в арбитраже

Пленум Верховного суда России намерен разъяснить судьям правила рассмотрения арбитражных споров в первой инстанции. Одно из важных положений: суды должны выявлять фиктивные иски, а также проверять возможные криминальные мотивы отказа от исков.

"Отказ истца от иска противоречит закону в случае, если арбитражный суд установит, что отказ от иска, например, совершается истцом вследствие обмана, насилия, угрозы или под влиянием существенного заблуждения либо при отсутствии полномочий лиц, заявивших соответствующее ходатайство", сказано в проекте постановления пленума.

Сейчас завершается доработка документа. Также пленум особо обращает внимание на выявление фиктивных исков: когда и истцы, и ответчики играют заодно, чтобы провернуть какую-то финансовую махинацию.

"Документ, по сути, ориентирует арбитражных судей на выявление незаконных финансовых операций, когда с помощью фиктивных исков недобросовестные участники пытаются вывести активы из компании, чтобы потом обанкротить ее. Также различные схемы, связанные с взысканием фиктивного долга, могут использоваться для отмывания средств или вывода денег за рубеж",- рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Схема такая: подается иск к некой компании по поводу долга, которого нет. Но ответчик признает претензии и выплачивает по ним деньги. В чем фокус? У дельцов на руках появляются официальные документы, позволяющие очистить счета фирмы. Мол, никто не ворует, люди "честно" исполняют судебное решение. Но в результате фирма банкротится и настоящие (а не мнимые) кредиторы потом не могут получить свои деньги. Такие аферы сейчас активно выявляются.

Как отметил Владимир Груздев, во многом благодаря принципиальным позициям Верховного суда России сегодня использование сомнительных схем, подразумевающих мошеннические иски, уже практически невозможно.

Цель исков по липовым долгам - получить "законные" основания вывода денег со счетов фирмы

"В случае же обнаружения признаков сомнительных операций суды привлекают к процессу в качестве третьих лиц государственные органы, в том числе Росфинмониторинг", - резюмировал Владимир Груздев.

В свою очередь, старший юрист практики разрешения экономических споров бюро адвокатов Яков Присяжнюк отметил, что разъяснения фиксируют активную позицию арбитражных судов в процессе.