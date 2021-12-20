Видео: Соседов довел до слез Бузову в прямом эфире

Полуфинал шоу "Х-Фактор" на телеканале "Беларусь 1" в субботу выдался напряженным - подопечный Ольги Бузовой Никита Белько был жестко раскритикован членом жюри Сергеем Соседовым. И она, и Никита не сдержали слез.

Никита спел песню "Мама", но комментировать исполнение Соседов не стал, пройдясь по поведению молодого человека.

- Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Чего никогда бы не позволил себе Фахриддин Хакимов, и это подтверждает мой пассаж о том, что я сказал в первой части. Нет уважения молодых людей к старшим, совершенно нет, даже на уровне шоу, - сказал Сергей Соседов.

Ольга Бузова неоднократно пыталась перебить Соседова, заявила о сговоре против нее и Никиты. В конечном итоге он заявил, что Ольга "совсем умом тронулась".

- Голосуют за него, потому что он красивый, это не я сказал, это сказали девочки, которые сидят в зале. Они так и говорят: он облажался в нашей любимой песне, но он красивый и мы за него голосуем. Я журналист, и я исследую и ничего никогда просто так не говорю. И тебе нужно прислушиваться к каждому слову членов жюри, которые опытнее тебя в сто раз, - подчеркнул Сергей Соседов.

После этих слов Никита Белько расплакался, Ольга Бузова вслед за ним. Ольга в прямом эфире извинилась перед Никитой за поведение Сергея. После голосования Никита Белько вышел в суперфинал.

Ранее Бузову до слёз в эфире довёл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.