Новости

Григорий Лепс развелся с женой после двадцати лет брака 15:41
У сериала "Трудные подростки" выйдет новогодний эпизод с Анной Семенович 14:01
"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru" 13:45
Вышел трейлер "Первого "Оскара" с Жизневским и Мерзликиным 13:17
"Операция "Фортуна" выйдет в России на день раньше мировой премьеры 12:01

Видео: Соседов довел до слез Бузову в прямом эфире

Новости
    20.12.2021, 16:05
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ X Factor Belarus Фото: youtube.com/ X Factor Belarus
Фото: youtube.com/ X Factor Belarus

Полуфинал шоу "Х-Фактор" на телеканале "Беларусь 1" в субботу выдался напряженным - подопечный Ольги Бузовой Никита Белько был жестко раскритикован членом жюри Сергеем Соседовым. И она, и Никита не сдержали слез.

Никита спел песню "Мама", но комментировать исполнение Соседов не стал, пройдясь по поведению молодого человека.

- Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Чего никогда бы не позволил себе Фахриддин Хакимов, и это подтверждает мой пассаж о том, что я сказал в первой части. Нет уважения молодых людей к старшим, совершенно нет, даже на уровне шоу, - сказал Сергей Соседов.

Ольга Бузова неоднократно пыталась перебить Соседова, заявила о сговоре против нее и Никиты. В конечном итоге он заявил, что Ольга "совсем умом тронулась".

- Голосуют за него, потому что он красивый, это не я сказал, это сказали девочки, которые сидят в зале. Они так и говорят: он облажался в нашей любимой песне, но он красивый и мы за него голосуем. Я журналист, и я исследую и ничего никогда просто так не говорю. И тебе нужно прислушиваться к каждому слову членов жюри, которые опытнее тебя в сто раз, - подчеркнул Сергей Соседов.

После этих слов Никита Белько расплакался, Ольга Бузова вслед за ним. Ольга в прямом эфире извинилась перед Никитой за поведение Сергея. После голосования Никита Белько вышел в суперфинал.

Ранее Бузову до слёз в эфире довёл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Новости

Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 11:47
"Человек-паук" стал лидером кинопроката по России и СНГ в выходные 11:23
28-летнего музыканта Drakeo The Ruler зарезали на рэп-шоу в США 11:22
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Киноконцерн "Мосфильм"
Умер актер из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Шаппу 10:16
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 19.12.2021
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ sayakakanda
35-летняя актриса и певица Саяка Кандо покончила с собой 19.12.2021
Сергей Лазарев и Влад Топалов записали песню в честь 20-летия Smash!! 17.12.2021
СМИ: Кресло Александра Градского на "Голосе" останется пустым 17.12.2021
⧣ скандалы
Фото: twitter.com/ CharloteArnould
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
Звезду "Секса в большом городе" обвинили в сексуальном насилии 17.12.2021
Роулинг раскритиковала полицию Шотландии за позицию по трансгендерам 17.12.2021