Видео: сын "Тора" готовится стать заменой "Соколиному глазу"

Австралийский актер Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel, опубликовал в Instagram забавное видео. В ролике сын артиста выстрелом из лука сбивает бутылку с водой, стоящую на голове его родителя.

"Не пытайтесь повторить это дома. Предыдущие 63 выстрела прилетели в затылок, но оно того стоило. Этот трюк выполнила пара сумасшедших, совершенно не заботясь о собственной безопасности (не переживайте - это была резиновая стрела)", - написал в посте Хемсворт.

В комментарии сразу же "набежал" Джереми Реннер - коллега громовержца по "Мстителям" оставил три эмодзи с луком и стрелами, чем спровоцировал шутки аудитории о том, что сын "Тора" готовится стать заменой "Соколиному глазу".