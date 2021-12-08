Marvel раскрыла, как Соколиный Глаз познакомился с Черной Вдовой

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События сериала "Соколиный Глаз" не спешат увлекать массового зрителя чем-то интересным, зато проект доверху наполнен фансервисом.

Так, например, в вышедшем сегодня эпизоде персонаж Джереми Реннера наконец-то рассказал, как он познакомился с Наташей Романофф.

Мститель поделился этой историей со своей преемницей Кейт Бишоп. Как выяснилось, он был послан с заданием на ликвидацию героини Скарлетт Йоханссон, которая в тот момент пыталась покинуть программу Черных вдов. По словам Хоукая, его лучший выстрел из лука - это тот, который так и не был сделан, после чего он помог будущей супершпионке спастись.

Кроме того, в этой же серии состоялось камео еще одного персонажа, связанного с агентом Романофф, подробнее об этом можно почитать здесь.

Следующий выпуск сольного шоу Клинта Бартона выйдет на Disney+ через неделю, 15 декабря.