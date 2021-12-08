В "Соколином глазе" состоялось камео одного из новых персонажей Marvel

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Сегодня, 8 ноября, на Disney+ вышел четвертый эпизод сериала "Соколиный глаз" от Marvel.

Неспешное повествование шоу остается неспешным - в новом выпуске почти ничего не происходит, но авторы постепенно начали выполнять заранее обозначенный план по обязательному включению как можно большего числа камео.

В финале серии Клинта Бартона внезапно атакует персонаж, как будто сбежавший из игры Splinter Cell, но у Мстителя получается сорвать маску с нападавшего - под ней прячется Елена Белова - названная сестра Наташи Романофф. В сцене после титров фильма "Черная вдова" она получила задание на ликвидацию Хоукая.

Чтобы как-то раскрутить и довести до ума эту сюжетную линию, у Marvel остается не так много времени - в шоу запланировано еще два эпизода. Они выйдут 15 и 22 декабря.