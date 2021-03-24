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Появились новые подробности об экранизации игры Splinter Cell

Новости
    24.03.2021, 11:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MasterKilik Фото: youtube.com/ MasterKilik
Фото: youtube.com/ MasterKilik

Игровая серия Splinter Cell в настоящее время скорее мертва, чем жива, поэтому более чем отрадно получать апдейты о грядущей анимационной адаптации от Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарист Дерек Колстад - один из создателей франшизы "Джон Уик" - в интервью Collider поделился несколькими интересными подробностями о проекте.

Он подтвердил, что в первом сезоне запланировано восемь эпизодов длительностью по 20-30 минут, но вероятность продления на второй очень высока. При этом каждый из сезонов будет самодостаточным и законченным в плане истории.

По поводу сроков Колстад не обнадежил - ждать мультсериал в 2021 году точно не стоит, а на весь цикл производства уйдет, по его словам, от 18 месяцев до 2 лет.

Фото: twitter.com/RobbieAmell
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Что на самом деле несколько настораживает, потому как первые слухи об экранизации похождений старины Сэма Фишера появились еще в 2004 году, а в коллекционном издании Splinter Cell: Chaos Theory (2005) даже был рекламный тизер. Последняя игра в серии с подзаголовком Blacklist была выпущена в 2013-м, с тех пор Сэм Фишер появляется в других проектах Ubisoft, если провести аналогию с кино, в качестве "приглашенной звезды".

Между тем стало известно, что Колстад не будет работать над сценариями уже заявленных четвёртой и пятой частей "Джона Уика", сообщает Movieweb.

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