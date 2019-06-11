Сэм Фишер вернулся. Главное, что Ubisoft показала на E3

Компания Ubisoft проделала длинный путь от небольшой команды разработчиков, подаривших миру незамысловатую, но невероятно красивую и душевную аркаду Rayman, до одного из самых крупных издателей игровой индустрии.

На международной выставке E3 геймерское комьюнити, затаив дыхание, ждало от французов чего-то поистине грандиозного. И в целом язык не повернется сказать, что их презентация была слабой. Но обо всем по порядку.

Мероприятие стартовало с показа длинного 10-минутного геймплейного трейлера Watch Dogs Legion.

Действие новой части франшизы переносится в Лондон недалекого и мрачного будущего, где единолично властвует злобная корпорация, покусившаяся на права и свободы граждан. В игре нет главного героя - завербовать в оперативники сопротивления можно любого NPC. Выглядит Legion потрясающе, но не стоит радоваться раньше времени - ведь еще свежи воспоминания о скандале с даунгрейдом графики первого Watch dogs после E3 2012.

Следом за демонстрацией AAA-проекта на контрасте представлено обновление мультяшной Brawlhalla. Во free-to-play-файтинг добавили персонажей известного мультсериала Adventure Time, а вместе с ними новый режим и новую арену.

После эпичного появления Киану Ривза на презентации Microsoft Джон Бернтал, известный по роли Карателя в тв-адаптации Marvel и сериалу Walking Dead, конечно, не производит такого же вау-эффекта, однако еще раз подтверждает нарастающий тренд на вовлечение голливудских звезд в игровую индустрию. В грядущей Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint он исполнит роль лидера бывших оперативников-ренегатов.

Затем случилось неожиданное - представлена игра с участием старины Сэма Фишера. Фанатское сообщество уже очень много лет ждет продолжения его шпионской саги Splinter Cell. Но, к сожалению, показанная Elite Squad - всего лишь мобильное развлечение с участием различных персонажей из игр под общим брендом Tom Clancy's.

Тенденции в отрасли складываются таким образом, что все крупные издатели хотят иметь свою подписочную модель. Как и EA, как и Microsoft, как и Google - Ubisoft представила свою подписку UPlay+. В отличие от конкурентов она обещает добавлять в нее новые игры сразу после релиза, старт намечен на 3 сентября, цена составит 14,99 евро (около 1000 рублей) в месяц.

В заключение были показаны два проекта по новым франшизам. Roller Champions

и Gods & Monsters.