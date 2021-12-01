Закончилась 1-я половина "Соколиного глаза" - пока все очень плохо

Сегодня, 1 декабря, на Disney+ вышел третий эпизод "Соколиного глаза", а значит ровно половина проекта уже позади.

И в контексте того, как развивается сериал - это не очень хорошая новость, потому что динамика шоу чудовищно проседает. В новой серии что-то происходит только первые двадцать минут, далее следуют какие-то не особо внятно прописанные диалоги и с претензией на юмор размышления о том, какой костюм лучше носить Хоукаю.

Возможно, авторы шоу надеются на эффект мощных камео в следующих выпусках - ожидается, что на огонек заскочат Кингпин и Сорвиголова из ныне расформированной "подвселенной Netflix". Но стоило ли из-за этого городить отдельный сольник, выдавая его за персональную историю Клинта Бартона - вопрос открытый.

На данный момент в сериале не работает ни один из составляющих элементов, и совсем не видна его роль для дальнейшего развития MCU. Пока сюжет кажется слишком локальным, мелким, да вдобавок еще и попросту неинтересным.

Шансы на то, что сценаристы как-то смогут ближе к финалу вырулить ситуацию в нормальное русло хоть и есть, но не выглядят слишком обнадеживающими. Следующий эпизод выйдет через неделю, 8 декабря.