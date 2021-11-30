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"Соколиный глаз" показал худший старт среди всех сериалов Marvel

Новости
    30.11.2021, 13:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Сериал "Соколиный глаз" вызвал наименьший интерес у аудитории стримингового сервиса Disney+ среди других многосерийных проектов Marvel Studios. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследования аналитической фирмы Samba TV.

Показатели просмотров первого эпизода сольного шоу Клинта Бартона (1,5 млн) на 40% ниже чем у "Локи" (2,5 млн). Также в этом плане проект с Джереми Реннером в главной роли обогнали "Сокол и Зимний солдат" (1,8 млн) и "Ванда/Вижн" (1,6 млн).

Таким образом "Соколиный глаз" показал худший старт среди всех сериалов Marvel. Новогоднее приключение Хоукая разбито на шесть эпизодов, выход следующего запланирован на 1 декабря.

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