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Что показали в первых эпизодах сериала "Соколиный глаз" от Marvel

Журнал
    24.11.2021, 18:04
Текст:   Богдан Бобров
Сегодня, 24 ноября, на Disney+ вышли первый и второй эпизоды сериала "Соколиный глаз". Шоу посвящено Клинту Бартону и знакомит зрителей с Кейт Бишоп, которая в комиксах Marvel стала преемницей Мстителя с луком и стрелами.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

События проекта разворачиваются после "Финала" в предновогоднем Нью-Йорке, в котором люди постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после возвращения половины населения планеты из небытия, а Хоукай планирует провести каникулы с семьей.

Но, очевидно, не все идет по плану: Соколиного глаза настигает прошлое - его костюм Ронина, в котором он нещадно выкашивал мафию после щелчка Таноса, по вине юной лучницы (Хейли Стейнфилд) попадает в поле зрения местных бандитов, и герою Джереми Реннера приходится отложить домашние посиделки у камина.

Фото: Rich Fury/Invision/AP, File
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Первые серии получились максимально приземленными - особенно на фоне идущих сейчас в кинотеатрах "Вечных". Устами персонажей сериала об этом даже прямо проговаривается - авторы ожидаемо делают ставку на супергероя без сверхспособностей, но насколько сильно она сыграет, еще неясно.

Тема выбрана простая и понятная, но ее реализация пока выглядит не слишком впечатляюще. И дело даже не в вяленьких экшн-сценах, которые уже стали привычны для сериального формата Marvel, а в общем неторопливом темпе повествования. Уж слишком мало событий произошло за почти два часа хронометража, а между главными персонажами пока не чувствуется вообще никакой "химии".

Остается только надеяться, что самое интересное, драйвовое и вкусное создатели проекта оставили на потом. Следующий эпизод "Соколиного глаза" выйдет через неделю, 1 декабря.

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