Что показали в первых эпизодах сериала "Соколиный глаз" от Marvel

События проекта разворачиваются после "Финала" в предновогоднем Нью-Йорке, в котором люди постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после возвращения половины населения планеты из небытия, а Хоукай планирует провести каникулы с семьей.

Но, очевидно, не все идет по плану: Соколиного глаза настигает прошлое - его костюм Ронина, в котором он нещадно выкашивал мафию после щелчка Таноса, по вине юной лучницы (Хейли Стейнфилд) попадает в поле зрения местных бандитов, и герою Джереми Реннера приходится отложить домашние посиделки у камина.

Первые серии получились максимально приземленными - особенно на фоне идущих сейчас в кинотеатрах "Вечных". Устами персонажей сериала об этом даже прямо проговаривается - авторы ожидаемо делают ставку на супергероя без сверхспособностей, но насколько сильно она сыграет, еще неясно.

Тема выбрана простая и понятная, но ее реализация пока выглядит не слишком впечатляюще. И дело даже не в вяленьких экшн-сценах, которые уже стали привычны для сериального формата Marvel, а в общем неторопливом темпе повествования. Уж слишком мало событий произошло за почти два часа хронометража, а между главными персонажами пока не чувствуется вообще никакой "химии".

Остается только надеяться, что самое интересное, драйвовое и вкусное создатели проекта оставили на потом. Следующий эпизод "Соколиного глаза" выйдет через неделю, 1 декабря.