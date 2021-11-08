За развитие Четвёртой фазы Marvel компания взялась ударными темпами, представив в одном фильме не одного и не двух супергероев, а целую команду, каждый член которой претендует на индивидуальность и обладает своей сверхспособностью. Почему Вечные такие разные, остаётся загадкой, хотя прибыли они на Землю миллионы лет назад с общей и конкретной целью: защищать человечество от невиданных мегамонстров, чьё название - девианты - тонко намекает на их происхождение. Правда, к тому моменту, как нам раскроют детали их появления, тесно связанного с ответом на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, количество вопросов частных уже наберёт критическую массу.

Самый очевидный - почему высшие существа, живущие миллионы лет и странствующие по мирам (Землёй миссия отнюдь не исчерпывается), чтобы избавить их от скверны, повидавшие на своём веку всякого, набравшиеся огромного опыта и необъятной мудрости, рассуждают и ведут себя, как группа эмоционально неуравновешенных подростков, тяжело переживающих самый пик пубертата, не в силах обуздать либидо? А наступающий после экватора твист, изрядно корректирующий смысл их пребывания на Голубой планете, только усиливает недоумение от их поведения.

Особенно невыносимо господа Вечные, растерянно ожидающие в течение многих веков запаздывающего экспресса на родину после успешно проведённой зачистки, страдают от строгого запрета вмешиваться в любые людские дела - включая эволюцию, междоусобицы и даже внешние угрозы. За исключением девиантов, которые вдруг вновь объявляются. Так что команде приходится отложить унылую рефлексию по поводу избитой дилеммы прогрессорства, объединиться и выйти на тропу войны. Там их поджидают революционные открытия в области самопознания и общей метафизики. И всё та же недобитая дилемма, встающая с небывалой прежде остротой. Наряду с прочей банальщиной вроде проблемы цели и средств. К ним наши многовековые герои подходят с основательностью и горячностью впервые о подобном задумавшихся школьников. А времени на раздумья очень мало - грядёт страшная всепланетарная катастрофа.

Как видим, проживание на триллионах и триллионах таких же планет Вечным преисполниться в своём познании не дало и мир абсолютно понятным не сделало. Поэтому решать тяжкие этические вопросы им приходится в последний момент, разделившись на фракции и друг друга поколачивая. Иногда - даже до смерти. Что неудивительно, ведь трудно представить, кому могло прийти в голову рассчитывать на единство коллектива настолько чуждых друг другу существ (впрочем, нам в конце концов показывают - кому, но лучше б не показывали), периодически впадающих то в неконтролируемую ярость, то в слюнявую сентиментальщину.

Зато это позволяет отработать дайвёрсити-повестку на полную катушку: тут вам и азиатской внешности скрытая лидер-ка (Джемма Чан), и добродушный кореец-силач Гильгамеш (Ма Дон Сок), и атаманша-мексиканка (Сальма Хайек), и стреляющий зарядами прямо из рук пакистанец (Кумэйл Нанджиани), и глухая афроамериканка (Лорен Ридлофф), и нечеловечески умный чернокожий гей (Брайан Тайри Генри), и даже запертая навсегда в теле подростка и потому комплексующая иллюзионистка (Лия Макхью) - ведь что может быть логичнее и эффективнее, чем супероружие, комплексующее из-за внешности, не правда ли? Главные же проблемы исходят от что-то скрывающего Икариса (Ричард Мэдден) - эдакого аналога Супермена, больше, правда, похожего на Хоумлендера из "Пацанов" (и не только по внешним характеристикам), и Фины (Анджелина Джоли), у которой на почве переполненности жёсткого диска периодически капитально сбоит система.

В общем, никакая задумчивая манера съёмки, прихваченная Чжао из своих предыдущих картин, никакой саундтрек и сносный порою юмор не могут укрыть печального факта: Земле снова не повезло с защитниками. Благо её недоброжелатели ничуть не лучше. Тем и спасаемся.

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