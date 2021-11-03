Звезда "Игры престолов" пожаловалась на секс-сцены в сериале

Британская актриса Джемма Уилан, известная по роли Яры Грейджой в "Игре престолов", дала интервью The Guardian, в котором рассказала о неудобствах, возникавших при съёмках откровенных сцен фэнтезийной саги.

По словам Джеммы, эти съёмки были "полным безумием", потому что изначально авторы сериала не озаботились наймом специальных постановщиков подобных эпизодов. А просто включали камеру и говорили: "Ну, начинайте".

Уилан негодует: режиссёр мог запросто потребовать от актрисы шлёпнуть партнёршу по интимному месту. Спасало только взаимоуважение между актёрами, которым самим приходилось договариваться о том, как сниматься.

Отметим, что у Уилан две сцены сексуального характера в сериале - когда к ней пристаёт экранный брат Теон и откровенная сцена с девушкой в борделе.

Интересно, что в телешоу персонажу Джеммы сменили не только имя - с Аши на Яру, но и ориентацию: только в сериале дочь Бейлона Грейджоя оказывается лесбиянкой.