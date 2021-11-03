Новости

Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 16:40
Авторам ЛГБТ-Супермена угрожают убийством. Теперь их охраняет полиция 15:17
Группа Artik & Asti объявила о распаде 15:07
"Истребительница вампиров" и антиваксер Кристи Суонсон заразилась COVID 15:01
Фото: 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом 14:45

Звезда "Игры престолов" пожаловалась на секс-сцены в сериале

Новости
    03.11.2021, 16:25
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Джемма Уилан, известная по роли Яры Грейджой в "Игре престолов", дала интервью The Guardian, в котором рассказала о неудобствах, возникавших при съёмках откровенных сцен фэнтезийной саги.

Фото: kinopoisk.ru
Скарлетт Йоханссон возвращается в Disney в новом фильме Тайки Вайтити

По словам Джеммы, эти съёмки были "полным безумием", потому что изначально авторы сериала не озаботились наймом специальных постановщиков подобных эпизодов. А просто включали камеру и говорили: "Ну, начинайте".

Уилан негодует: режиссёр мог запросто потребовать от актрисы шлёпнуть партнёршу по интимному месту. Спасало только взаимоуважение между актёрами, которым самим приходилось договариваться о том, как сниматься.

Отметим, что у Уилан две сцены сексуального характера в сериале - когда к ней пристаёт экранный брат Теон и откровенная сцена с девушкой в борделе.

Интересно, что в телешоу персонажу Джеммы сменили не только имя - с Аши на Яру, но и ориентацию: только в сериале дочь Бейлона Грейджоя оказывается лесбиянкой.

Новости

Видео: Джаред Лето и Маколей Калкин стали моделями Gucci на Аллее Славы 14:12
Умер знаковый американский джазмен Эмметт Чепмен 13:55
Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11" 13:40
Вышел русский трейлер драмы о создании водородной бомбы 13:29
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Скарлетт Йоханссон возвращается в Disney в новом фильме Тайки Вайтити 12:51
Тарантино продаст 7 вырезанных сцен "Криминального чтива" в NFT 12:32
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма ужасов "Незваные" 12:05
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Состоялась онлайн-премьера фильма "Гунда" Косаковского и Феникса 02.11.2021
⧣ скандалы
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
СМИ: Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета, где служил 27 лет 11:43
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 02.11.2021
Героиня "Короля тигров" подала в суд на Netflix 02.11.2021