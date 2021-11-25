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В сериале "Соколиный глаз" Marvel показала камео нового персонажа

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    25.11.2021, 10:40
Текст:   Богдан Бобров

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Первые два эпизода сериала "Соколиный глаз" оказались не особо богатыми на события, но зато под занавес Marvel представила нового персонажа - девушку по прозвищу Эхо.

Она возглавляет шайку "бандитов в трениках", и, судя по всему, у нее есть много вопросов к главным героям шоу - Клинту Бартону и Кейт Бишоп.

Настоящее имя героини Майя Лопес, она глухая от рождения представительница коренных народов Америки, которая сумела развить в себе сверхспособности и стала мастером боевых искусств, способной идеально копировать движения другого человека. Играет ее, что примечательно, глухая индейская актриса Алаква Кокс.

Фото: Rich Fury/Invision/AP, File
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В оригинальных комиксах Эхо являлась связующим звеном сразу для нескольких сюжетов: она была приемной дочерью Кингпина и по его поручению отправилась убить Сорвиголову - незрячего Дьявола Адской кухни. Ничего, естественно, из этой затеи не получилось - вместо членовредительства между глухой индианкой и слепым адвокатом вспыхнули искры любви.

Появления Человека без страха в исполнении Чарли Кокса поклонники кинокомиксов также ждут не только в "Соколином глазе", но и в грядущей ленте "Человек-паук: Нет пути домой".

Кроме того, ранее Marvel подтвердила, что в дальнейшем Эхо получит собственный сериал на Disney+.

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