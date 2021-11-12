Что Marvel показала на онлайн-выставке Disney Plus Day

Презентация студии Marvel на интернет-мероприятии Disney Plus Day оказалась в разы скромнее, чем того ждали фанаты.

Было продемонстрировано всего три коротких тизера сериалов "Лунный Рыцарь", "Женщина-Халк" и "Мисс Марвел".

Вместе с тем показан ряд логотипов готовящихся проектов.

Второго сезона "Что, если...?"

Сериала "Эхо".

Мультсериала "Человек-паук: год первый" о Питере Паркере из MCU до событий фильма "Первый мститель: Противостояние".

Сборника анимационных короткометражек "Я есть Грут".

Сериала "Железное сердце" про духовную наследницу Тони Старка.

Сольного шоу Агаты Харкнесс из "Ванды/Вижна".

Мультсериала "Зомби Marvel", основанного на комиксах Роберта Киркмана - автора "Ходячих мертвецов".

Сериала "Секретное вторжение" с Эмилией "матерью драконов" Кларк.

Кроме того, опубликован сборный тизер новых проектов, в котором тоже есть свежие кадры.