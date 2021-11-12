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Вышел первый тизер сериала "Женщина-Халк" от Marvel

Новости
    12.11.2021, 21:22
Текст:   Богдан Бобров

Студия Marvel на презентации Disney Plus Day показала дебютный тизер сериала "Женщина-Халк".

Титульная роль принадлежит актрисе Татьяне Маслани, привычный зрителю зеленый монстр Марка Руффало также примет активное участие в событиях проекта. Кроме того, в Instagram стриминговой площадки опубликовано лого проекта.

Шоу будет посвящено юристке Дженнифер Уолтерс - кузине Брюса Бэннера, которая каким-то образом получит часть способностей Халка.

Дата премьеры сериала - даже приблизительная - пока не называется.

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