Вышел первый тизер сериала "Женщина-Халк" от Marvel

Студия Marvel на презентации Disney Plus Day показала дебютный тизер сериала "Женщина-Халк".

The first teaser for ‘SHE-HULK’. pic.twitter.com/kWD4zSiS5z — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2021

Титульная роль принадлежит актрисе Татьяне Маслани, привычный зрителю зеленый монстр Марка Руффало также примет активное участие в событиях проекта. Кроме того, в Instagram стриминговой площадки опубликовано лого проекта.

Шоу будет посвящено юристке Дженнифер Уолтерс - кузине Брюса Бэннера, которая каким-то образом получит часть способностей Халка.

Дата премьеры сериала - даже приблизительная - пока не называется.