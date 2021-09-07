Новости

Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 23:00
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 22:46
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 22:37
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 22:11
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 21:02

Марк Руффало поделился новым роликом про Халка

Новости
    07.09.2021, 22:27
Текст:   Богдан Бобров

Актер Марк Руффало, наиболее известный по роли Халка в киновселенной Marvel, поделился в Twitter отрывком из грядущего эпизода мультсериала "Что, если...?"

В нем будут альтернативно развиваться события картины "Мстители: Война бесконечности" - команда супергероев заразится зомби-вирусом. В ролике Железный человек и Доктор Стрэндж представлены в виде живых мертвецов.

В Instagram-аккаунте проекта также опубликован короткий тизер.

Выход эпизода "Что, если...?" про зомби на Disney+ состоится уже завтра, 8 сентября.

Новости

Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Капитан Америка и Соколиный глаз станут зомби 14:27
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении 11:19
Актер из "Паразитов" присоединился к касту сиквела "Капитана Марвел" 11:08
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер африканского эко-хоррора "Последняя из нас" 10:49
Фото: первый взгляд на Джейсона Момоа в новом костюме из "Аквамена 2" 10:40
Сергей Лукьяненко назвал дату выхода последнего "Дозора" 10:11
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
Вышел брутальный трейлер третьего сезона "Калейдоскопа ужасов" 06.09.2021
Стало известно, как Черная вдова вернется в киновселенную Marvel 06.09.2021