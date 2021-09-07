Марк Руффало поделился новым роликом про Халка

Актер Марк Руффало, наиболее известный по роли Халка в киновселенной Marvel, поделился в Twitter отрывком из грядущего эпизода мультсериала "Что, если...?"

If you’re still here, I hope you can keep a secret about tomorrow’s episode of #WhatIf… pic.twitter.com/AhuZ8xHACM — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 7, 2021

В нем будут альтернативно развиваться события картины "Мстители: Война бесконечности" - команда супергероев заразится зомби-вирусом. В ролике Железный человек и Доктор Стрэндж представлены в виде живых мертвецов.

В Instagram-аккаунте проекта также опубликован короткий тизер.

Выход эпизода "Что, если...?" про зомби на Disney+ состоится уже завтра, 8 сентября.