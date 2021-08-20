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Железного человека заменит темнокожая супергероиня

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    20.08.2021, 15:16
Текст:   Богдан Бобров

Дебют персонажа Рири Уильямс в киновселенной Marvel состоится в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навсегда". Об этом изданию ComicBook рассказал руководитель студии Кевин Файги.

Фото: kinopoisk.ru
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Темнокожая девушка станет заменой Тони Старку Роберта Дауни-мл. В оригинальных комиксах она самостоятельно собрала броню и взяла супергеройский позывной Железное сердце, став преемницей знаменитого гения, миллиардера, плейбоя и филантропа.

Позже ей будет посвящен отдельный сериал на платформе Disney+.

Роль исполнит актриса Доминик Торн, и, по словам Файги, она уже принимает активное участие в съемках сиквела "Чёрной пантеры", премьера которого назначена на 7 июля 2022 года.

Ранее было объявлено, что Капитаном Америкой станет экс-Сокол, темнокожий супергерой, которого играет Энтони Маки.

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