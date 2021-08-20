Железного человека заменит темнокожая супергероиня

Дебют персонажа Рири Уильямс в киновселенной Marvel состоится в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навсегда". Об этом изданию ComicBook рассказал руководитель студии Кевин Файги.

Темнокожая девушка станет заменой Тони Старку Роберта Дауни-мл. В оригинальных комиксах она самостоятельно собрала броню и взяла супергеройский позывной Железное сердце, став преемницей знаменитого гения, миллиардера, плейбоя и филантропа.

Позже ей будет посвящен отдельный сериал на платформе Disney+.

Dominique Thorne will star as Riri Williams in ‘BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER’.



(Source: https://t.co/XbqZutdvtL) pic.twitter.com/JjDrXFpJcY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 19, 2021

Роль исполнит актриса Доминик Торн, и, по словам Файги, она уже принимает активное участие в съемках сиквела "Чёрной пантеры", премьера которого назначена на 7 июля 2022 года.

Marvel’s Riri Williams will make her MCU debut in Black Panther 2, ahead of her Disney+ series. https://t.co/hrcETowDzM pic.twitter.com/aYhJukn7Fd — IGN (@IGN) August 19, 2021

Ранее было объявлено, что Капитаном Америкой станет экс-Сокол, темнокожий супергерой, которого играет Энтони Маки.