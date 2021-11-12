Вышел первый тизер сериала Marvel "Лунный Рыцарь" с Оскаром Айзеком

Компания Marvel на онлайн-мероприятии Disney Plus Day представила дебютный тизер сериала "Лунный Рыцарь" с Оскаром Айзеком в главной роли.

The first teaser for Marvel Studios’ ‘MOON KNIGHT’. pic.twitter.com/eWUK3HopET — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2021

В официальном Instagram стримингового сервиса также опубликовано лого проекта.

Шоу расскажет историю наемника Марка Спектора, который в силу обстоятельств становится супергероем, получив сверхспособности от египетского бога Луны.

Дата премьеры пока не называется - вместо этого обозначена емкая формулировка "скоро".