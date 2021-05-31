Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel

Теперь официально: 42-летний американский актер Оскар Айзек сыграет главную роль в сериале Marvel Studios о супергерое Лунном рыцаре. Об этом сообщают Instagram и Twitter студии.

Напомним: первая информация о том, что Айзек ведет переговоры по своему участию в проекте, появилась еще семь месяцев назад. И вот - та-дам!

Помимо Айзека на шоу утверждены Итан Хоук, который сыграет антагониста, и актриса из Бахрейна Мэй Каламави ("Рами", "ФБР", "Долгая дорога домой").

Сопродюсер - Кевин Файги, естественно ("Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Капитан Марвел", "Сокол и Зимний Солдат", "Черная Вдова", "Ванда/Вижн", "Стражи Галактики", "Доктор Стрэндж" ну и всё остальное там по этой теме).

Главная же тайная радость - несколько эпизодов поставит дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда. Также в числе режиссеров предприятия - Мохаммед Диаб ("Каир 678").

Точные сроки премьеры не обозначены. Примерно - 2022-й на Disney+. В первом сезоне запланированы шесть эпизодов. Сюжет не раскрывается.

Лунный рыцарь дебютировал в комиксах в 1975 году, на экране - в четвертом сезоне анимационного сериала "Великий Человек-паук".